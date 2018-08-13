ОН СТОЯЛ У ИСТОКОВ ВОЗРОЖДАВШЕЙСЯ АПСНЫ

Страницы нашей истории

О мрачных временах сталинских репрессий в Абхазии написано немало. Однако пока еще остается много пробелов, нераскрытых страниц в этой трагической летописи. Недостаточно полно освещены факты, связанные с судьбой ряда видных представителей абхазской политической элиты того периода. К ним принадлежит Мекти Сааткериевич Амичба, человек незаурядных организаторских способностей, один из сподвижников Нестора Апполоновича Лакоба.

Родился он в с. Джгярде Очамчырского района в 1902 г. Совсем молодым вступив на нелегкую стезю общественной и государственной деятельности, Мекти Амичба, добился значительных успехов в возглавляемых им отраслях народного хозяйства. Находясь на посту начальника Управления шоссейных дорог Абхазии, в 30-е годы он непосредственно руководил строительством главной республиканской автомагистрали, мостов, а также восстановлением дорог, связывавших города и районы с горными селами.

Сегодня мы небезосновательно удивляемся тому, как в тех условиях, когда не было усовершенствованной техники, необходимых средств, удалось создать в Абхазии такую уникальную дорожную инфраструктуру, в частности, Рицинско-Ауадхарскую дорогу, проходящую через ущелья, скалы и горные теснины. Честь решать подобные задачи выпала на таких, как Мекти Амичба. Он смог подключить к строительству дороги трудовые ресурсы страны вместе со своими друзьями по Управлению, как говорится, и денно, и нощно занимался вопросами осуществления стратегически важной для молодого государства задачи.

Есть сведения о том, что вопрос строительства Рицинско-Ауадхарской дороги через расщелины скал обсуждался и со Сталиным во время его нахождения на Рицинской даче. Нестор Апполонович, убедившись в заинтересованности Генсека в продвижении этого проекта, открыто заявил, что дорога необходима, но нужна финансовая поддержка Москвы. Пообещав поддержку, Сталин поинтересовался кандидатурой человека, способного возглавить эту достаточно сложную и трудоемкую работу. Глава республики, ничуть не колеблясь, предложил Мекти Амичба, как человека компетентного и на редкость ответственного. Вскоре состоялась беседа Сталина с будущим руководителем стройки.

В то время в стране ощущался дефицит высококвалифицированных кадров, обладавших широким кругозором, знаниями и профессиональными навыками. Известно, что руководителям республики приходилось порой приглашать специалистов извне. Однако главное бремя ответственности лежало на той мощной когорте, которая обеспечивала поступательное развитие абхазского государства, несмотря на то, что национал- шовинистические круги Грузии всячески препятствовали его самостоятельности.

Судя по воспоминаниям тех, кто знал Мекти Сааткериевича лично, он был управленцем, отличавшимся хорошей подготовкой, образованностью, последовательностью и принципиальностью.

После окончания Сухумской горской школы, Мекти учился в Сухумской учительской семинарии. Известный журналист Георгий Жанаа писал о том, что в революционный период Мекти Сааткериевич вместе с односельчанином, студентом той же педагогической семинарии Киаазымом Багапшем приезжал в родное село Джгярда, где проводил встречи с участниками молодежного объединения «Спартак» и создавал ( в 1919 г.) первые комсомольские ячейки.

Примечательно, что в годы учебы в Сухумской горской школе М.С. Амичба по поручению своего педагога, выдающегося просвещенца Д.И. Гулиа записывал абхазские народные сказания, две из которых в 1916 году вошли в сборник «Материалов по абхазскому фольклору». Об этом в своих исследованиях пишет академик Сергей Зухба.

Позже М. Амичба был направлен по целевому назначению на учебу в Тифлисский политехнический институт. Учился на факультете общественных наук. Есть также сведения, что Мекти учился некоторое время и на юрфаке ТГУ.

После успешного завершения учебы в вузах, работал на ответственных должностях в г. Сухуме. Занимал пост члена Высшего (Верховного) суда республики. За сравнительно небольшой срок проявил себя на этом высоком поприще как честный, достойный, объективный и требовательный руководитель.

Эти качества, послужили основанием для направления М.С. Амичба на курсы повышения квалификации в Москве. Учеба в столице дала ему возможность углубить свои знания, окунуться в общественно-политическую жизнь советской державы. Он общался с передовой русской интеллигенцией. Среди них были личности, смело выражавшие свое отношение к некоторым партийно-политическим установкам, догматизированным сталинской командно-административной системой.

Георгий Жанаа в своем очерке «Следы» затрагивает и период работы Мекти Амичба в Очамчырском уездном комитете партии. Здесь приходилось заниматься не только народнохозяйственными и экономическими проблемами, но и формированием Красной гвардии (численностью более 300 чел.), выступавшей против грузинских меньшевиков. Командовал этим отрядом сам Мекти Сааткериевич. Такими универсальными способностями обладал этот молодой и энергичный руководитель и патриот своей страны.

Волна политических преследований не миновала растущего и перспективного партийного и государственного деятеля из Абхазии. Мекти Сааткериевич был арестован и впоследствии расстрелян. На основании сфабрикованного дела, особое совещание при НКВД ГССР от 23 ноября 1936 г. признало М.С. Амичба виновным в причастности к деятельности так называемой контрреволюционно-троцкистской организации.

В книге «Рассказы» ( изданной в Москве в 2015 г.), автором которой является дочь Мекти Сааткериевича, геолог-геохимик, выпускница МГУ им.М.В. Ломоносова Тамара Амичба, – описаны некоторые обстоятельства ареста ее отца и страдания семьи репрессированного, вынужденной покинуть Абхазию и провести долгие годы за ее пределами, на Кубани… Невозможно читать спокойно и равнодушно драматичную историю, пережитую семьей Амичба. «…Годы диких, бессмысленных репрессий, жернова которых захватили и нашу семью…» – так пишет о том печально памятном времени Тамара Мектиевна, которая еще маленьким ребенком, пройдя суровые испытания того лихолетья, смогла стать на ноги благодаря стойкости и выдержке своей матери, известному в нашей республике биологу, Зое Николаевне Ладария и умной и решительной бабушке. Являясь сотрудницей Всесоюзного НИИ минерального сырья, Тамара работала долгие годы в экспедициях: в Карелии, Коми, Якутии, на Чукотке, в Забайкалье.

В «Рассказах» Тамары Амичба эпизод о вынужденном переселении ее семьи из Абхазии в Россию в связи с арестом ее отца вполне объективен, типичен и характерен для ситуации, ставившей совершенно беззащитных и униженных людей в безвыходное положение:

«И мама призналась, что ее друзья сообщили о новом приказе: срочно составить списки ближайших родственников, репрессированных «врагов народа», в основном, жен и детей. Друзья предполагают, что жен вышлют в отдаленные районы России, а детей, видимо, изолируют и направят в приюты, где их воспитают благонадежными гражданами. Там у них будет исключена всякая возможность инакомыслия и желание следовать пагубным идеалам родителей. Такие случаи известны. Уже несколько жен репрессированных «врагов народа» отправлены в ссылку. Друзья советуют маме побыстрее уехать из республики и затеряться где-нибудь в глубинах России…»

И вот так, пытаясь выжить, спастись от человеконенавистнической системы, семья М.Амичба, покинув родной дом, страну, скиталась по Кубани (г. Темрюк), где их застала война, и где им пришлось пережить еще и немецкую оккупацию, чудом избежав участи быть расстрелянными во время обыска их временного пристанища. Как говорится, из огня да полымя, или как говорят абхазы: «Ацла иалкиаз, амат ицхаит…» (Упавшего с дерева, укусила змея…»

Еще школьником, потом студентом, во время каникул я ездил на отдых в с.Джгярду, к своему деду Поние Сааткериевичу Амичба и бабушке Анушке Киут. Вечерами, сидя у камина, в присутствии обоих братьев Мекти – Естата и Пони – я слушал их рассказы о самом дорогом и любимом человеке, чей каждый приезд в родное село, в родной дом становился настоящим праздником. Им гордились односельчане, к его мнению прислушивались, потому что он, Мекти, был не по возрасту мудр и опытен.

О Мекти Амичба, его волевом характере мне рассказывала и бабушка по отцу Елана Куцниа-пха. Она хорошо помнила о том, как в Тамыш, в наш большой двор, иногда по выходным дням вместе с наркомом просвещения Багратом Зантариа приезжали Н.А. Лакоба и его соратники В.Ладариа, М.Чалмаз, М. Амичба и др. Даже во время застолья руководители Абхазии время от времени затрагивали волновавшие их государственные проблемы. И Елане Есхаковне запомнился случай, как во время достаточно запальчивого спора о колхозах, Мекти Сааткериевич очень эмоционально, моментами жестко выражал свое отрицательное отношение к этой кампании. Несмотря на то что в Абхазии она, насколько мы знаем, проходила без опасных для народа последствий, напряженность в обществе сохранялась. И расклад мнений по данному вопросу в самом тогдашнем абхазском правительстве, по всей вероятности, был непростой и неоднозначный.

Председатель Народной партии Абхазии, известный правозащитник Якуб Лакоба, достаточно информированный о судьбе видного представителя той плеяды, в частности, отмечает: «Мекти Сааткериевич Амичба являл собой воплощение классического архетипа абхаза. Высочайшего роста, красавец, с открытым мужественным лицом, талантливый инженер-строитель шоссейных дорог, умелый организатор и руководитель ГУШосдора ССР Абхазии. Был на редкость принципиальным, имел свое мнение, которое умел отстаивать… И в народе о нем, о его старших братьях не по протекции говорили «Амчаа дукуа» (большие Амичбовцы), разумеется, имея в виду не только их (как один) высокий рост, но и высокий авторитет в селе, районе, стране…» Далее Якуб Васильевич, пишет: «Мне, что называется, чуть ли не сызмальства доводилось слышать от старших, что именно он был разработчиком архисложного проекта знаменитой Рицинской шоссейной дороги в скалах Бзыбского ущелья. И, конечно же, давно следовало поставить и решить вопрос об увековечивании памяти этой уникальной личности и на этой Рицинской дороге, установив памятную доску с соответствующим текстом и скульптурным его изображением.

Уничтожение сталинско-бериевской нациствующей инквизицией таких ярких личностей как Мекти Амичба – еще один печальный пример, имевшийся у этих идеологов и главарей грузинской нацистской доктрины, задачи подрыва, уничтожения, истребления (геноцида) абхазского народа, одним из классических представителей которого и являлся Мекти Сааткериевич».

Герой Абхазии, главврач Республиканской больницы Апполон Гургулиа – племянник М.С. Амичба, в нашей беседе с ним отмечал такие качества своего дяди по матери, как прямота, неотступность от принципов и умение до конца отстаивать свои собственные взгляды, и в особенности, когда это касалось судьбы народа, государства. «Накануне обсуждения на высоком уровне вопроса о возможном включении ССР Абхазии в состав Грузии, секретарь обкома партии В. Ладария имел разговор с Мекти Сааткериевичем (т.е. со своим зятем). Оба понимали, что ситуация тяжелейшая и оснований для оптимизма не было. Во время беседы Мекти заявил однозначно и категорично, что он не видит смысла оставаться в рядах Компартии Абхазии, которая гласно или негласно поддерживает решение, ставящее абхазский народ на грань утраты своей государственности… И об этом он открыто говорил на официальных встречах, что, разумеется, в той драматичной ситуации послужило поводом для его преследования и ареста…»

Из беседы с Апполоном Алмасхановичем мне также стало известно, что под непосредственным руководством Мекти Амичба были проложены дороги от г. Ткуарчала до предгорных сел Очамчырского района. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. этот путь имел стратегическую значимость, его называли «дорогой жизни», так как он обеспечивал связь военных штабов и госпиталей Ткуарчала и Очамчырского района, без которой не были бы возможны слаженные действия Восточного фронта.

Долго пришлось ждать родным и близким репрессированных прихода дня, когда будет предана широкой огласке невиновность сотен и тысяч жертв кровавого сталинско-бериевского режима. И такие времена наступили. Постановлением Президиума Верховного суда Абхазской АССР от 3 ноября 1955 года (под председательством М.М.Шамба). Мекти Сааткериевич Амичба был реабилитирован. Для семьи репрессированного, его друзей, всех, кто с глубоким уважением относился к этому человеку, реабилитация имела в первую очередь морально-психологическое значение.

А что касается проявления дани памяти и уважения к той великой плеяде со стороны государства, со стороны молодого поколения, здесь можно было бы думать о разных формах увековечения образа этих замечательных сынов и дочерей Апсны: книги, фильмы, памятники, доброе отношение к их потомкам. Но самое главное – быть неравнодушными, помнить о том, что, жертвуя собой во имя справедливости, они сохранили нам шанс жить полнокровно, уверенно, глядя в будущее своей страны, своего народа. Одним из таких был истинный гражданин, патриот, сын своего времени Мекти Амичба.

Думаю, будет достойным воплощением справедливости, если на одном из участков дороги на Рицу на скалистом откосе будет установлена мемориальная доска с указанием имени и фамилии человека, руководившего строительством этой жизненно важной транспортной артерии нашей страны. Мы должны освобождать свою новейшую историю от пелены забвения, подхлестывая тем самым национальное самосознание и бдительность.

Владимир ЗАНТАРИА, поэт, доктор филологических наук, чл.-корр. Академии наук Абхазии

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: обществоАвтор: Владимир ЗАНТАРИА, поэт, доктор филологических наук, чл.-корр. Академии наук Абхазии