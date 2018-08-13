ЛУЧШАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЯН

Большинство (80%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения поддерживает принятое Россией решение признать государственный суверенитет республик Южная Осетия и Абхазия в августе 2008 года. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«Сторонников признания государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии среди россиян – абсолютное большинство, как и 10 лет назад», – прокомментировал результаты опроса руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс