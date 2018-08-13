ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках рабочего визита абхазской делегации в Сирийскую Арабскую Республику прошла встреча представителей делегации с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самир Халилем.

В ходе встречи стороны обсудили возможности развития торгово-экономического сотрудничества между Абхазией и Сирией. Как было отмечено, существуют хорошие перспективы для экономического взаимодействия, которое будет способствовать укреплению двустороннего межгосударственного сотрудничества.

На встрече также обсуждались некоторые детали предстоящего к подписанию Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Абхазией и Сирией. Представители двух стран выразили общее мнение о том, что подписание Соглашений в экономической сфере позволит усилить работу в этом направлении и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и финансовому взаимодействию между странами.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс