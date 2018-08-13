10-Я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОДОРСКОГО УЩЕЛЬЯ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Республики Абхазия состоялось обсуждение 10-й годовщины со дня освобождения верхней части Кодорского ущелья от грузинских оккупационных войск и установления на этой территории абхазской юрисдикции. В заседании за круглым столом приняли участие люди, которые участвовали в операции по освобождению территории.

Кодорская наступательная операция отвлекла большие силы противника от действий на югоосетинском направлении. Руководство операцией осуществлял министр обороны РА Мираб Кишмария. Россия пришла на помощь абхазскому и осетинскому народам. Вооруженные силы РФ провели операцию по принуждению к миру на территории Южной Осетии и самой Грузии, агрессор был разгромлен.

Мы никогда не забудем подвиг российских миротворцев, которые до конца выполнили возложенные на них обязанности, и навечно сохраним благодарность Президенту России Дмитрию Медведеву, принявшему историческое для народов Абхазии и Южной Осетии решение.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс