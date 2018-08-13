РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ СТРАНЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство.

Вице-премьер Астамур Кецба проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего выдано 77 460 общегражданских паспортов, 5 718 – готово к выдаче, 8 212 – находится в производстве.

Начальники паспортных столов районов республики доложили главе государства о количестве выданных, готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по виду на жительство.

По поручению Президента, Министерство внутренних дел и главы районных Администраций продолжат информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов.

Главы городов и районов по истечении месяца отчитаются о результатах работы по замене общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.

Номер: 85Выпуск: 3686Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА