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РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ СТРАНЫ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство.
Вице-премьер Астамур Кецба проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего выдано 77 460 общегражданских паспортов, 5 718 – готово к выдаче, 8 212 – находится в производстве.
Начальники паспортных столов районов республики доложили главе государства о количестве выданных, готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по виду на жительство.
По поручению Президента, Министерство внутренних дел и главы районных Администраций продолжат информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов.
Главы городов и районов по истечении месяца отчитаются о результатах работы по замене общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.
Номер: 85
Выпуск: 3686
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА