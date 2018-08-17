Фильм Инара Нармания стал победителем Международного кинофестиваля «Konik Film festival»

Кино

Короткометражный фильм абхазского режиссёра Инара Нармания «Меня зовут Махаз», снятый по новеллам Михаила Лакрба, стал победителем Международного кинофестиваля «Konik Film Festival».

На фестивале были представлены 50 картин молодых кинематографистов.

Режиссер фильма рассказал Апсныпресс, как досталась эта победа: «Фестиваль игрового кино «Konik Film festival» ежегодно проходит в Москве на открытых летних площадках. Пару месяцев назад мы подали заявку, а затем смогли пройти отбор и попали в основную конкурсную программу. В нашем блоке были участники из России, Бельгии, Франции и Хорватии. Хочется отметить, жюри очень понравилась наша картина. Говорят, что решение о присуждении номинации было единогласным».

По словам Инара Нармания, фильм «Меня зовут Махаз» – о любви, об утраченном времени, о несбывшихся, но прекрасных судьбах.

Кроме того, как сообщил Нармания, фильм «Меня зовут Махаз» попал еще в одну конкурсную программу. В Калининграде 17-19 августа он будет представлен на фестивале короткометражного кино «Короче».

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс