ВСПОМИНАЕМ И ПОМНИМ 14 АВГУСТА 1992 ГОДА

Гудаутский район

Этот памятный день в истории нашего молодого государства появился не так давно. 26 лет назад началась война с вторжения войск госсовета соседнего с нами государства. Тот жаркий летний день разделил нашу жизнь и сознание. Этот раздел прошел по судьбам людей, семей, народов. Проживая рядом, деля хлеб и соль, празднуя и отмечая вместе знаменательные дни, участвуя в судьбе своих близких родственников и соседей, трудно было представить, что придется с оружием в руках отстаивать свою независимость.

Началась война, которая продолжалась долгих 13 месяцев, каждый день унося жизни наших братьев и сестер, сотен добровольцев, пришедших по зову своих сердец на помощь абхазскому народу. Война, какой бы жестокой и бесчеловечной она ни была, все же имеет свои правила. Но только не по отношению к нам. Были попраны все права – детей, женщин и стариков, людей, оказавшихся в оккупированных врагом территориях. Прошло уже столько лет, но мы помним каждый день этой войны, и то горе, которое пришло в наши дома.

В день 26-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии поклониться памяти героев к Мемориалу Славы в Гудауте пришли ветераны войны, матери погибших воинов, общественность и руководство района. Выросло целое поколение молодых людей, родившихся после войны, они успели стать взрослыми и самостоятельными людьми. А мы склоняем свои головы перед теми, кто навечно остался молодым. Эмма Ермолова провела своего единственного сына на войну и каждый вечер молилась, чтобы он вместе со своими боевыми братьями вернулся с победой. Сын геройски погиб, защищая свою Родину, свою землю, свою мать, каждого из нас. Эмма Шаговна, педагог по образованию, воспитавшая не одно поколение детей, и сегодня каждым своим словом, выверенным и емким, продолжает наставлять.

– С первого дня войны на защиту Отечества встали наши сыновья, – говорит она. – Более 700 молодых людей только из Гудаутского района не вернулось домой. Война, навязанная нам агрессором, показала всему мировому сообществу, сколько у нас друзей и единомышленников, которые не оставили нас в самую трудную минуту, когда решалась судьба нашей страны, ее настоящее и будущее.

Для Руслана Агумава, заслуженного артиста Республики Абхазия, все, что связано с трагическими событиями 25-летней давности, не просто факты истории страны. Двое его сыновей погибли от вражеских пуль. Скупо, по-мужски, он рассказывает, что несмотря на годы, которые прошли без войны, нельзя забывать или предавать забвению все, что творили гвардейцы в Абхазии.

– Вовсе неслучайно, что боевые действия были начаты в пятницу. Видимо, им очень хотелось завершить свое черное дело за два дня, и уже к понедельнику рапортовать о том, что задача, которая перед ними стояла, выполнена. Неимоверной ценой – жизнями наших ребят удалось остановить врага, а через 13 месяцев полностью его разгромить. Перед памятью тысяч наших ребят и добровольцев, отдавших свои жизни за нашу свободную и счастливую жизнь, мы не имеем морального права ни на минуту забывать о том, каким является истинное лицо наших соседей.

В послевоенные годы к Мемориалу Славы приходили все матери, потерявшие сыновей в Отечественной войне народа Абхазии. С каждым годом их становится все меньше. Душевные раны, которые нанесла им война, не могли пройти бесследно для них. Мудрые и сильные, в самые сложные моменты истории, когда в обществе начинают бурлить политические страсти, голос матерей играл и играет огромную роль, к ним прислушиваются.

Любовь Бебия – женщина стойкая, но и для нее мучительно вспоминать все, через какие испытания пришлось пройти ее семье.

– В этот день, 14 августа 1992 года, у нас в доме были гости, и прозвучало как выстрел слово война. Мой супруг, Зураб Бебия, сразу уехал по направлению к Сухуму. Кроме охотничьего ружья у него, как и у многих его друзей, ничего не было. Они еще надеялись, что оружие им выдадут, но этого не произошло, каждый искал и находил как мог. Он погиб в Январском наступлении 1993 года. Наш сын Амиран был студентом 3-го курса Тимирязевской академии, находился на каникулах дома. Он, как и его отец, ушел защищать свою землю от врага. 27 августа 1993 года, когда до освобождения Абхазии оставалось совсем немного, мой сын погиб. Наши мужчины награждены медалями «За отвагу», – делится с нами Любовь Бебия. Ей, русской девушке, полюбившей абхазского парня, удалось воспитать сына, который не склонил своей головы перед врагом. Уже без них, своих защитников, подаривших мир и свободу, она одна воспитала двоих дочерей, сделала все возможное и зависящее от нее, чтобы вырастить их и сохранить память об отце и брате и многих других, кто не вернулся.

Из таких маленьких отдельных историй складывается История нашей Победы. Без них, скромных и ничем особенно не отличавшимся в мирной жизни, обычных людей, не было бы Победы. Без них не было бы признания нашей страны дружественными государствами. Без них не было бы будущего.

Мы в неоплатном долгу перед защитниками нашей Родины, всеми, кто сложил свои головы на полях сражений. И теми, кто вернулся победителем и продолжает жить и творить ради нашего общего дома, нашей прекрасной страны – Апсны.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району