МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ В АПСНЫ

С ЛЮБОВЬЮ К АБХАЗИИ

И снова я пересекаю российско-абхазскую границу. Но теперь не через пешеходную таможню, а поездом «Москва-Сухум». Паспорта проверены, и вот он – мост, под которым серебрится река Псоу. Здравствуй, Апсны, Страна Души, навсегда покорившая моё сердце широким гостеприимством, красотами озера Рицы, горными водопадами, строгими монастырями Нового Афона и Камана, водными чашами лазурной Черниговки и таким ласковым морем… Железнодорожные пути, лентой протянувшиеся по всему побережью, останавливаются у вокзала в Сухуме. Его здание венчает башня, устремленная в безоблачное небо. Летит? Нет, крылья опущены. Когда-то белоснежные, они изранены зияющими черными провалами – зримая, тяжелая память о грузино-абхазской войне, запечатлённая в сознании многонационального народа навсегда, а до поры – в ещё не восстановленных зданиях вокзала, Дома правительства на площади Свободы, частных домах...

Но я радуюсь, осознавая, что Абхазия продолжает строить новую жизнь: на предприятиях, в школьных классах, аудиториях института и университета, на сцене театров, в каждой семье. А летом принимает гостей изобилием товаров на рынках и в магазинах, плодами садов, огородов и дружеским застольем.

Но проблем ещё много. В глаза бросаются больные дороги с рытвинами и разорванным асфальтом, и вот что удивительно – с крутыми иномарками, среди которых даже низкорослые инфинити и прочие гоночные кары ухитряются не только маневрировать, но и мчаться…

В прошлом году я открыла для себя Абхазию творческую, и наша дружба продолжается. Перевожу на русский язык стихи абхазских поэтов Сергея Агындиа, Энвера Ажиба, Заиры Тхайцук. А с армянским поэтом и писателем Артаваздом Сарецяном и его женой Гоар дружим, как говорится, семьями: помимо общих творческих интересов, есть понимание забот и хлопот о детях и внуках. Привезла в Абхазию от своей семьи скромные подарки для них. А от себя – подарок большой (в моём представлении) – журнал «Переводчик» с переведенными мной на русский язык стихами Артавазда.

Как же тепло у домашнего очага большой семьи! Особенно если в планах счастливые перемены, ведь старший сын Айк стал женихом. Невеста местная, а значит, мало что красавица и умница, ещё и добрая, хозяйственная, в общем, самая-самая, единственная и неповторимая… Свадьбы в Абхазии, как правило, весенние или осенние, всегда событие для сотен родственников и друзей. Потом это событие обязательно обрастает легендами, которые бережно передаются из рода в род. Без легенд народ скучает и перестает улыбаться. А в Абхазии улыбаются все – от мала до велика. И это тоже бросается в глаза.

На солнечном морском берегу пенсионного возраста пара из Хакасии тоже улыбается: «Мы не ожидали, что будет так замечательно! Сервис? А что нам надо? Чтобы чисто было, еда вкусная и люди приветливые. Все это здесь есть. Мы очень довольны». Что правда, то правда. Довольных много. И удовольствий много. Начиная с ароматной чашечки кофе за сорок рублей (в Москве – сто), и продолжая экскурсиями на любой вкус. Все для гостей! А они очень разные. Моя приятельница биолог, к примеру, приезжает в Абхазию, чтобы побродить по горам и под лупой рассмотреть какое-то новое, приглянувшееся ей растение. А их, нигде в мире не встречающихся, насчитывается здесь более 100 видов. Иные приезжают поклониться христианским святыням: пещерному гробу Святого апостола Симона Кананита, раке и образу святителя Иоанна Златоуста, окунуться в целебные воды святых источников, приложиться к древним иконам в храмах. Для «продвинутых» – экстремальный туризм: путешествие по горным рекам, походы пешие, конные и на джипах. Не хотите? Просто наслаждайтесь морем, солнцем, пляжем и традиционной абхазской кухней.

После своих прошлогодних творческих встреч с читателями Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир, коллективом редакции газеты «Республика Абхазия», журналистами, писателями, жителями окрестных сухумских деревень думала-гадала – какой сюрприз ожидает меня в Апсны этим летом? Судьба решила за меня, назначив моей спутницей замечательную московскую актрису, заслуженную артистку России Нину Поливанову. Она родилась в Сухуме восемьдесят пять дет назад в доме своей бабушки – белом доме с лепниной на фасаде, что стоял на пересечении улицы Ленина с улицей Сталина. И нам предстояло его найти. Да разве такое возможно? Оказалось, в Апсны мечты сбываются. В результате долгих поисков мы этот дом нашли. С активной помощью Артавазда и Гоар. Он стоял на том же месте, но теперь – на пересечении проспекта Леона с проспектом Мира. Однако снаружи был неузнаваем. Почти каждый день, проходя мимо, Нина Яковлевна смотрела на него и в конце концов узнала – по лестнице, вглядевшись в её изгибы и ступени, вглядевшись в свою память. Лестница привела её на мансарду, которую когда-то венчал стеклянный купол (время изменило его на металлическую крышу) и вот оно – детство, вернулось на склоне лет неожиданной, но такой счастливой встречей с Надеждой Григорьевной Фесенко, которая ухаживала за родной бабушкой Нины после того, как её, пятилетнюю, навсегда увезли из отчего дома в первые месяцы Великой Отечественной войны. АбазаТВ показало эту чудесную и трогательную встречу в теленовостях.

Память сердца. Моё сердце будоражили не только сопереживание поискам дома с мансардой, не только яркие встречи с читателями моих поэтических книг, журналистами газеты «Республика Абхазия» и друзьями-поэтами, не только рождающиеся строчки новых стихов, и конечно, не только горы, солнце и море. За всем этим я слышала гул великой истории, и память моего сердца проникала в глубины ископаемой древности и совсем недавнего прошлого. Недалеко от Михайловского кладбища в селе Яштхуа продолжаются раскопки стоянки древнего человека времен раннего палеолита. А на самой высокой горе Сухума, там, где когда-то шумели рестораны и фонтаны, величественно пусто. Камни недавней истории рассыпаются, как когда-то рассыпались древние крепости и города. Но стоит телебашня. Символ нового информационного времени. Её сигналы способны донести до всего мира весть о том, что Абхазия – великая страна с великим прошлым, что в этой стране есть то, чего нет ни в одной другой: самая глубокая на Земном шаре пещера (им. Веревкина), самая короткая на планете река (в Гагре), самые густые буковые и грабовые леса (в ущельях), самые добрые люди, самые светлые праздники…

Но надо ли об этом знать всему миру, такому порой недоброжелательному и агрессивному? Не дай Бог, нагрянут сюда сначала политические туристы, а потом алчные воротилы глобального бизнеса. А мы… Проходим по мосту царицы Тамары, прогуливаемся у стен выходящей из моря Диоскуриады, отправляемся в путешествие в Пицунду, где древний Питиунт продолжает говорить на языке эллинов и Гомера.

Возвращаясь, сворачиваем на Сухумское шоссе и останавливаемся перекусить в придорожном кафе. Происходящее перед глазами действо завораживает: дорожная пневмотурбина входит в грунт, вынимает его глыбы и в образовавшееся отверстие плавно вставляет огромную полую трубу – очередная свая в основание расширяющегося шоссе. Его надо укреплять. И это происходит быстро и со знанием дела.

Уверена, так будут восстановлены все дороги. И пусть они, как лучи восходящего солнца, расходятся по Абхазии счастьем и благоденствием!

Надежда ОСЬМИНИНА, член Союза писателей России, академик Евразийской академии телевидения и радио

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ «АБХАЗСКОГО ЦИКЛА»

АПСНЫ*

Низкий поклон мой абхазской

земле – троекратный!

Потом и кровью сквозь слёзы

омыта она.

Море и горы, ущелья

и солнца закаты

Помнят, как жил человек

здесь во все времена.

В каменный век, прилежанием рук

сотворённый,

Гордый огонь приручал он

и твёрдый гранит.

И не однажды, из рода людей

удалённый,

В пропасть срывался пришелец –

навеки забыт.

Моря кипящего стоны –

под властью Эллады,

Строящей крепости в бухтах

крутых берегов, –

К небу взывали,

к горам возносились: «Не надо!»,

Вторили люди:

«Апсны, сохрани от врагов!»

Римляне – следом, за ними –

кресты византийства…

В царство Леона обрёл

свою правду народ.

Слава Абхазии!

Снова судьба и единство.

С каменной твёрдостью выстояв,

множился род.

Веком минувшим закончилось

время империй,

Кровь на камнях не смывается

штормом морским…

Здравствуй, Абхазия братская!

Мы в тебя верим!

Русский народ повторяет,

и я – вместе с ним.

----------------------------- *Апсны – Страна Души (в переводе с абхазского).

***

Прокатилась сухая гроза

по горам колесницей

И упала в пещеру бездонную

синим огнём.

Я всё пью этот день, эту ночь –

мне никак не напиться,

Сквозь пространство земное

смотрящей в небесный проём.

Там покой. И мерцание

утренней песни, –

Вот сейчас она выйдет

из тени уснувших светил

И по нотам пройдётся ключом,

как архангел-наместник,

Открывающий звуки,

которые Бог огласил.

И тогда я вздохну

у бурлящих камней водопада

И туманом молочным напьюсь,

белой влагой густой.

Что ещё в этот утренний миг,

утолённой, мне надо?

Только вспомнить о будущем,

крикнув: «Мгновенье, постой!»

***

Стальная рябь

с вкраплением лучей…

О море, я всегда была ничьей!

Ты пенишься у ног моих волной,

Вскипаешь и зовешь, зовешь домой,

Как будто я беспечна и легка…

Вдруг радуга встаёт издалека,

И я иду над морем по мосту,

Ищу свою последнюю версту –

Цветущий сад там

в облаках открыт,

Бежит ручей, он омывает скит,

Где я давно живу в себе самой

И вызываю тень свою на бой.

Нас, борющихся, ты не различишь –

О море! – Почему теперь молчишь?

Надежда ОСЬМИНИНА

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: обществоАвтор: НАДЕЖДА ОСЬМИНИНА, член союзов писателей и журналистов России, академик Евразийской академии телевидения и радио