АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК УКРЕПИТ СВОИ ПОЗИЦИИ

Принятый в 2007 году Закон «О Государственном языке» так и не заработал в полную силу. Основная причина, конечно же, отсутствие четкой программы по его реализации, по крайней мере, до недавнего времени. Госкомитет по государственной языковой политике объявил о том, что программа по реализации Закона «О Государственном языке» готова, и ее внедрение начнется в 2019 году, который будет объявлен годом государственного языка. Если реализация программы пройдет успешно, то 2019 год, безусловно, станет историческим в решении существующей проблемы родного языка и будет отправной точкой его дальнейшего развития.

Что касается требований, включенных в Закон, напомним, что помимо укрепления позиций языка в органах власти, в том числе обеспечение (при необходимости) синхронного перевода выступлений представителей высших органов власти, а также ведение делопроизводства на абхазском языке, в Законе особое внимание уделяется СМИ, продукция которых, должна не менее чем на 2/3 производиться на абхазском языке. На самом деле, сложно переоценить в этом деле эффективность СМИ, которые, являясь мощным инструментом воздействия, могут стать главными популяризаторами данного процесса. Ведь на сегодняшний день пресса на абхазском языке практически не представлена, за исключением газеты «Апсны», которая со дня своего выхода, а если конкретнее – уже 99 лет издается исключительно на государственном языке. Надо сказать, показательный пример.

Также будет усилен контроль за рекламой, за качеством языка в ней. Каждый предприниматель будет обязан получить подпись Комитета, прежде чем размещать наружную рекламу. Будем надеяться, что эта мера сможет навсегда исключить проблему грубейших грамматических ошибок на билбордах и другой наружной рекламе, которая встречается по стране.

Но что же будет, если человек отказывается от обслуживания граждан под предлогом незнания им госязыка в сфере обслуживания или в коммерческой деятельности? Так вот, в этом случае он несет ответственность, согласно законодательству РА. А в Программу реализации Закона включены и штрафные санкции. Возвращаясь к вопросу укрепления позиций языка в госструктурах. Все служащие должны будут сдать экзамен по абхазскому языку. В случае незнания языка, бюджетник обязан пройти бесплатные курсы при Комитете по языковой политике, с последующим получением сертификата об уровне знания им языка. Отрадно, что впервые за многолетние дискуссии по развитию и сохранению языка Комитет предлагает реально эффективную программу, в которой он выступает не просто «вещателем проблемы», а непосредственным участником ее решения.

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс