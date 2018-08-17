Постановление Кабинета Министров РА

Об утверждении «Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров»

В целях реализации социально-экономической политики государства, повышения доступности жизненно необходимых лекарственных средств для пенсионеров, а также осуществления контроля за порядком применения регулируемых цен и в соответствии с Законом Республики Абхазия «О государственном регулировании цен» от 10 марта 2011 года №2861-с-IV

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров» (далее – Перечень) (Приложение №1).

2. Организациям, занимающимся фармацевтической деятельностью:

– осуществлять реализацию пенсионерам по предъявлении пенсионного удостоверения жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, определяемых Перечнем, ниже розничных цен на лекарственные средства стоимостью до 500 рублей включительно – на 25% и свыше 500 рублей – на 20%;

– организовать ведение «Журнала учета лекарственных средств, реализуемых пенсионерам» (Приложение №2).

3. Государственному комитету по стандартам, потребительскому и техническому надзору Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Республики Абхазия обеспечить регулярный мониторинг и контроль за оптовыми и розничными ценами на лекарственные средства, определяемые Перечнем.

Г. ГАГУЛИЯ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум, 26 июля 2018 г., №111

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Г.ГАГУЛИЯ, Премьер-министр Республики Абхазия