Заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

Сегодня трагический день в истории нашего народа – это день скорби и памяти. 14 августа 1992 года войска грузинской армии во главе с министром обороны пересекли государственную границу и вторглись на территорию Республики Абхазия.

Сынам Абхазии в очередной раз пришлось продемонстрировать свою храбрость и мужество. При поддержке добровольцев мы выстояли в этой навязанной нам войне и под предводительством Владислава Ардзинба добыли свою Победу у наших многочисленных врагов!

В этот трагический день мы вспоминаем о мужестве, стойкости, героизме и беззаветной любви к Родине тысяч наших братьев и сестёр, вставших на защиту Отечества. Мы в долгу перед теми, благодаря кому сегодня у нас есть возможность строить наше будущее собственными руками. Склоняем свои головы перед памятью героев, отдавших свои жизни за Свободу и Независимость Республики Абхазия!

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»