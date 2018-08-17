В День памяти защитников Отечества Председатель Парламента Республики Южная Осетия – Государства Алания Петр Гассиев направил письмо Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия. В письме, в частности, говорится:

«14 августа народ Абхазии отмечает одну из памятных дат в новейшей истории Абхазии – День памяти защитников Отечества.

В этот день Абхазия вспоминает погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, мужественно защищавших свою Родину и противостоящих грузинскому неонацизму за право жить на родной земле, сохранить свой язык, самобытность и культуру, растить детей в свободной стране. Это был сложный и тяжелый путь. Абхазия потеряла лучших своих сынов и дочерей. Сегодня осетинский народ вместе с братским абхазским народом вспоминает всех тех, кто пал от рук грузинских фашистов. Их подвиг не будет забыт, и всегда будет жить в сердцах благодарных потомков.

Мы всегда рады достижениям дружественной Абхазии и уверены в дальнейшем развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо наших народов.

Желаю Вам и всему братскому абхазскому народу добра, мира и процветания».

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс