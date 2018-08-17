ПРЕЗИДЕНТ РА РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ АБХАЗИИ В СВЯЗИ С 26-Й ГОДОВЩИНОЙ НАЧАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1992-1993 ГОДОВ

«Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны!

26 лет назад в Абхазии началась кровопролитная война, унесшая тысячи жизней. В этот скорбный день мы вспоминаем тех, кто отстоял наше право на жизнь, мирное небо над головой и будущее наших детей.

На защиту нашей Родины встали люди всех национальностей, проживающих как в Абхазии, так и за ее рубежами. Мужество, отвага и бесстрашие наших воинов принесли Победу в войне за независимость. Подвиг защитников Отечества навсегда останется в народной памяти.

В этот день мы также чтим память нашего Первого Президента, Главнокомандующего Владислава Ардзинба. Благодаря его незаурядным способностям и силе духа народ объединился перед лицом опасности, встал на защиту Родины и победил в неравном бою.

Вечная память павшим воинам! Мира и благополучия народу Апсны!» – говорится в обращении.

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА