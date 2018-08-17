ПАМЯТЬ ПАВШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

В день 26-й годовщины со дня начала Отечественной войны народа Абхазии в Ткуарчале почтили память погибших, возложив цветы у памятника Первому Президенту Владиславу Ардзинба и на Аллее Героев. Об этом сообщила заведующая отделом информации и связями с общественностью Администрации Ткуарчалского района Илона Зантария.

Как сообщила Зантария, в церемонии возложения приняли участие глава Администрации района Аида Чачхалия, представители госучреждений и предприятий, горожане и школьники. Кроме того, во Дворце культуры имени Дмитрия Гулиа прошел траурный митинг. «Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания. В завершение митинга были зажжены свечи»,– сказала Зантария.

*** В Гулрыпшском районе почтили память погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии. Возложить цветы к Мемориалу пришли представители районной Администрации, ветераны, представители общественности.

Ветеран войны, Герой Абхазии Гарри Адзынба поделился воспоминаниями о первом дне войны: «Когда началась война, я был директором школы-интерната в Сухуме. В этот день, 14 августа, находился в своей деревне Джгярде. И туда приехал мой племянник, сообщил, что началась война, он кое-как сумел проехать мимо танков в Тамыше. В то время уже собрался народ в сельсовете, все знали, что произошло. Вначале было очень трудно, но потом мы нашли оружие, в деревне были охотники, собрали группу жителей, пошли на войну в составе первого полка первого батальона. Я потерял на войне пятерых – младшего брата, двоюродных братьев, а также близких друзей. Все должны помнить, какой ценой нам досталась Победа. Желаю, чтобы впредь жители нашей республики не переживали такого горя!»

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс