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14 августа 1992 г. – начало Отечественной войны народа Абхазии 17.08.2018

14 августа 1992 г. – начало Отечественной войны народа Абхазии

В Сухуме в парке Боевой Славы прошла церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Геннадий Гагулия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента РА Беслан Барциц, парламентарии, судьи Конституционного суда, представители Правительства, ветераны и жители республики в день 26-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии почтили память погибших воинов у Мемориала в парке Боевой Славы, в Сухуме.


Номер:  86
Выпуск:  3687
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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