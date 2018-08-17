14 августа 1992 г. – начало Отечественной войны народа Абхазии

В Сухуме в парке Боевой Славы прошла церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Геннадий Гагулия, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента РА Беслан Барциц, парламентарии, судьи Конституционного суда, представители Правительства, ветераны и жители республики в день 26-й годовщины начала Отечественной войны народа Абхазии почтили память погибших воинов у Мемориала в парке Боевой Славы, в Сухуме.

Номер: 86Выпуск: 3687Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс