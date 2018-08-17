ЦВЕТИ, АБХАЗИЯ!

Лето-2018.

Опрос

Каждый год, а точнее, каждое лето в нашу маленькую страну приезжают тысячи туристов. Еще с советских времен Абхазия славилась гостеприимностью местных жителей, природой, потрясающей кухней, особым колоритом и, конечно же, вином.

И на сей раз, в самый разгар сезона, редакция газеты «Республика Абхазия» решила поговорить с отдыхающими и узнать все об отдыхе в Абхазии со слов тех, кто ежегодно отдает предпочтение отпуску в Апсны или же впервые навестили Страну Души. Опрос проводился в г.Сухуме.

Екатерина, учительница физкультуры, Брянск:

– В Абхазию приехали с семьей впервые. Знакомые и коллеги советовали навестить эту сказочную страну, и в этом году мы с мужем наконец-таки решились. Не пожалели ни на секунду! Абхазия – удивительное и душевное место. Свежий воздух, чистое море, завораживающие виды и очень вкусная еда. Мы остановились в Сухуме, каждый вечер гуляем по набережной с детьми. Впечатления очень хорошие! Да, конечно, есть разрушенные здания и даже видны следы от пуль на стенах домов, но отрадно, что все постепенно восстанавливается. Приняли нас очень радушно и даже как-то по-семейному. Мы рады, что решились приехать и обязательно вернемся в следующем году!

Юлия, студентка, Липецк:

– Приехали мы компанией – все студенты. Закрыли сессию и решили с друзьями съездить в Сочи, но задержались там только на пару дней – захотелось посмотреть Абхазию. Путешествие начали в Гагре – пляжи чистые, инфраструктура хорошая, можно и в кафе посидеть, и на лежаке позагорать, и коктейль у моря выпить. Нам понравилось, но хотелось увидеть горы. Они поразительные! Аж дух захватывает. Озеро Рица – отдельная любовь. Жаль только, что купаться в нем запрещено, но это не столь важно. Сейчас остановились в Сухуме – планируем провести здесь недельку-две. Тут, конечно, все иначе. Чувствуется, что столица: отдыхающих меньше, большого внимания от местных жителей, как например в Афоне или Гагре, нет. Все заняты своими делами. Но архитектура тут очень интересная. Набережная красивая, много заведений и магазинов. В общем, есть куда сходить и что посмотреть. Нам отдых очень понравился. Планируем поехать в Черниговку, а пока будем пить вкуснейший кофе и осматривать достопримечательности столицы.

Татьяна, врач, Санкт-Петербург:

– Завидую я местным жителям! Такой воздух у вас чистый, свежий. Природа необыкновенная! Каждый уголок страны пропитан культурой, традициями, историей. Я остановилась в пансионате «Айтар», но стараюсь как можно чаще ездить на экскурсии. Пока не разочаровывалась: была на Рице, в Афонском монастыре, в пещере, на Альпийских полях, в Черниговке, на грязевых источниках. В основном ездила с одной турфирмой и никаких нареканий не было, кроме как привычки некоторых водителей лихачить на дорогах. Ехала сюда, честно говоря, с каким-то волнением: в интернете много не самых лестных отзывов, но мне кажется, каждый просто видит то, что хочет видеть. Да и положительные отзывы наш народ всегда не с удовольствием пишет, а вот отрицательные – с большим рвением. Я и по музеям в Сухуме походила – осталась под большим впечатлением! Древняя у вас история и очень душещипательная. Многое становится понятным после того как знакомишься с историей этой маленькой страны.

Ольга, домохозяйка, Новокузнецк:

– Мы были в Абхазии в первый раз в 2015 году и до сих пор ездим каждый год. Отдыхать только в Абхазию! Нас всегда радушно принимают. Первый раз мы приезжали с детьми, когда они были совсем маленькими, отдельные развлечения им не требовались. А в этом году мы с мужем хотели развлечь их, но, к сожалению, ничего, кроме питомника, не нашли. Может местное население знает, куда можно сходить с детьми помимо экскурсий, но турагентства об этом не сообщают. Очень бы хотелось приобщить детей к вашей культуре. В остальном все как всегда отличное: и еда, и вино, и море чистейшее, и люди всегда дружелюбные и гостеприимные.

Глеб, фотограф, Краснодар:

– Я фотограф, приехал в Абхазию из Краснодара. Хотелось прихватить с собой друзей, но те, начитавшись отзывов на сайтах, выбрали Тунис. А я решил, что поеду один. И честно говоря, не пожалел. Мне классические туристические дороги совсем не интересны, но озеро Рицу я все же посетил (фотографии получились умопомрачительные). По большей части я сам строю маршрут и передвигаюсь либо автостопом (водители всегда с радостью подвозят за бесплатно, проблем не возникало), либо на общественном транспорте. Сухум меня покорил – я много хожу по городу пешком и много фотографирую. Архитектура, концепция, памятники, парки, общий вид, даже разрушенные послевоенные дома поражают. Я здесь, можно сказать, нашел вдохновение. Теперь думаю уехать в горы с палаткой – говорят там удивительно красиво. В общем-то, могу сказать, что любителям отдыха по типу Турции и «все включено» здесь делать нечего. Тут колорит, история. Я так друзьям сказал: «Абхазия влюбляет в себя тех, кто может ее прочувствовать».

Вероника, менеджер, Киев:

– Про Абхазию мне много рассказывала моя мама – она сюда отдыхать ездила еще во времена СССР. А теперь вот иногда ездит со мной. Я здесь уже пятый год отдыхаю. Приезжаю иногда и зимой, и весной – как время и возможность появляются. Влюблена в вашу страну всей душой. Действительно – райское место. Но одно «но»: жаль видеть эти разрушенные здания, состояние инфраструктуры. Видно, что местные жители стараются все исправить своими силами: дворики у них красивые, цветущие, да и сами люди добрейшие. Но понятное дело, что война оставила отпечаток на Абхазии. Смотрю вокруг и сердце замирает от восторга: природа, море, воздух, культура.

Цвети, Абхазия!

Рада АСПЕР

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: обществоАвтор: Рада АСПЕР