ЕГО ЗНАЛИ И ЛЮБИЛИ

Память

Накануне вечером во многих сухумских семьях, да и не в сухумских тоже, раздавались телефонные звонки – Лева Авидзба сообщал скорбную весть – неожиданно, преждевременно, во время отдыха на Ауадхаре скончалась Зоя Цуновна Авидзба. (Сразу после окончания Отечественной войны народа Абхазии она возглавила Управление государственной статистики – одну из ответственных структур исполнительной власти страны). Внезапная смерть Зои Авидзба, конечно, огорчала, но то, что об этом сообщал Лева, никого особенно не удивляло. Он как-то умел быть в курсе разных дел и событий, принять в них участие, оказать содействие, при необходимости собрать однофамильцев.

Но на следующий день, не прошли еще и сутки, звонок из турецкого Стамбула тоже принес трагическое известие, но на этот раз о самом Леве. Ночным, вернее предутренним, рейсом Сочи – Стамбул он вылетел в Турцию, приземлился, успел пообщаться с братьями-соотечественниками и… ушел из этого мира.

Ушел рано – для абхазцев 65 лет – возраст расцвета. Но к своим 65 Лев Арзабеевич Авидзба успел сделать немало. После Новоафонской средней школы служил в рядах Советской армии. Окончил Институт субтропического хозяйства, затем Абхазский госуниверситет по специальности экономика. С 1980 по 1992 годы работал в системе Министерства сельского хозяйства. Но всегда много энергии, активности отдавал национально-освободительному движению Абхазии. А когда началась Отечественная война народа Абхазии, стал ее участником. Сначала был в артиллерийских войсках. Но вскоре его позвал к себе Главнокомандующий Владислав Ардзинба – сказались многолетние доверительные отношения земляков-эшерцев. И Лев Авидзба по личным заданиям Владислава Ардзинба результативно занимался поставками боеприпасов, продовольствия для нужд Абхазской армии. Неоднократно Главнокомандующий давал ему и другие ответственные поручения и ценил, что они выполнялись в срок и качественно.

Победоносно завершилась война. Надо было восстанавливать после агрессора страну. Указом В.Ардзинба 15 октября 1993 года, спустя всего полмесяца после окончания войны, Лев Авидзба был назначен главой Администрации Сухумского района. И почти 10 лет занимался его серьезными проблемами. Жители района с ним ладили, находили общий язык при решении разных актуальных для жизни вопросов.

В 2007 году Льва Арзабеевича избрали депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 1V созыва. Он вошел в состав Комитета по межпарламентским и внешним связям, позже был избран и заместителем председателя этого Комитета. Депутатские обязанности в законотворческой деятельности требовали ответственности, активности, напряжения. В Комитете проходили встречи с представителями диаспор, рассматривались вопросы, связанные с возвращением и адаптацией потомков махаджиров на своей исторической Родине. Лев Авидзба энергично занимался этим. Он входил также в состав разных парламентских групп, разрабатывающих различные законопроекты, в частности, по созданию законодательной базы, регулирующей приобретение собственности в Абхазии иностранными гражданами; по изучению деятельности Госкомитета по репатриации и Фонда репатриации и другие.

Вместе с другими депутатами он неоднократно представлял абхазский Парламент в Москве, Краснодаре, Черкесске, Нальчике, других российских регионах, а также – в Турции, Сирии.

Результатом этого стали новые контакты с законодателями разного уровня, с экономическими партнерами, что положительно влияет на развитие межпарламентского сотрудничества, на внедрение новых инвестиционных проектов на территории Абхазии.

В 2018 году за содействие в возвращении репатриантов на Родину он награжден медалью Министерства по репатриации Республики Абхазия.

Всегда добрым другом, советчиком для Левы была его супруга Диана Пилия – судья Конституционного суда Абхазии. В семье выросли достойные своих родителей дети – сын Омар и дочка Елана. Подрастает внучка. В семье много родных. Им всем будет не хватать мужа, отца, брата, дедушки. И не только им. О Леве Авидзба будут помнить его многочисленные друзья здесь, в Абхазии, и в Турции, где он часто бывал, где сумел наладить с соотечественниками очень теплые, искренние отношения. Именно его турецкие братья стали первыми свидетелями его ухода из жизни. Они организовали в Стамбуле многолюдное прощание с Левой Авидзба, помогли перевезти его прах домой, в Абхазию.

Возможно, судьбе было угодно, чтобы все произошло именно так.

Родные и друзья

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: обществоАвтор: Друзья и коллеги