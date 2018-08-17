ИЗ ЗАЛА СУДА

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

14 августа 2018 года под председательством судьи Верховного суда Республики Абхазия Лии Адлейба вынесен обвинительный приговор в отношении Лили Гулия и Анзора Шерозия.

Согласно резолютивной части оглашенного приговора Лили Гулия и Анзор Шерозия признаны виновными по всем статьям, предъявленным органом расследования.

Л. Гулия назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, А. Шерозия в виде 9 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение просило суд за совершенные преступления Л. Гулия назначить ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, А. Шерозия назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Настоящий приговор вступает в силу в течение 15 рабочих дней, в случае его не обжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Пресс-служба Верховного суда РА

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия