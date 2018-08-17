ДЖАМАЛ БАРЦИЦ: «Я ЖИВУ ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА»

С юного возраста защищал интересы своего народа и в самый нужный момент мужественно встал на защиту своей родины. Патриот, ветеран войны, инвалид второй группы, кавалер ордена Леона Джамал Барциц рассказал об акциях, которые проводились в период национально-освободительного движения, направленных против грузинских националистов и их политики.

Джамал Барциц родился в 1959 году в селе Калдахваре Гудаутского района, в семье Шьрына Барциц и Дзабулии Абиджба. Вместе с ним росли три брата и сестра.

Отец Джамала – был учителем. По окончании школы Джамал поступил в Московское строительное училище. Военную службу проходил в Хабаровске, откуда был направлен на Курильские острова, где занимался строительством военных объектов. По возвращении на родину он начинает работать в цехе комбината домостроения поселка Бзыпты.

«Мы непосредственно занимались строительством многоквартирных домов в поселке Бзыпте, в надежде на то, что получим квартиры. Однако они отводились лишь грузинам, а мы – абхазы – стояли в очередях десятилетиями. Вот таким образом на нашей родной земле нам не разрешено было что-либо приобретать», – вспоминает Джамал. Национально-освободительное движение в первую очередь было направлено на защиту интересов абхазского населения. Возглавляли движение, в основном, уважаемые, грамотные люди, которые не боялись бросить вызов грузинам. В Гагрском районе такими были Борис Кехирипа, Лёва Гицба, Артур Конджария, Закан Агрба. В конце 80-х Борис Кехирипа организовал молодежную организацию «Абраскил», в состав которой вошли ребята, кому была не безразлична судьба нашего народа, кто мог отстаивать интересы граждан, и если понадобится, даже применить силу. Джамал был в числе «абраскиловцев», и первая акция, в которой он принял участие, прошла в Бзыбском ущелье.

«В начале Бзыбского ущелья, у подножья Бзыбского храма, грузины установили памятник Герою Советского Союза Леселидзе, и намерились присвоить улице его имя. Тогда один из лидеров национально-освободительного движения Лёва Гицба рядом с памятником Леселидзе установил камень с надписью: «В этом месте «кяразовцы» вели борьбу с грузинскими меньшевиками». Помимо этого, с участием жителей абхазской национальности был проведен митинг в знак протеста против установки памятника. Это привлекло внимание вышестоящих органов, которые выдвинули требование, – убрать камень. Нашей задачей было охранять камень. И нам это удалось. Когда грузины увидели, что мы не намерены отступать, они снесли памятник Леселидзе. Затем и мы разобрали наш», – рассказывает Джамал Барциц. Из-за этой акции Лёва Гицба был на некоторое время арестован.

В 1989 году из Грузии для того, чтобы освятить Абхазию, был привезен священник. После того, как он освятил реку Псоу, по дороге в сторону Сухума (он проскочил на легковом автомобиле и мы не смогли преградить ему путь), сопровождавший его автобус, переполненный грузинскими националистами, был остановлен в поселке Бзыпте участниками организации «Абраскил», возмущенными тем, что грузинский священник привезен, чтобы освятить абхазскую землю. Между ними и пассажирами автобуса началась перепалка, вплоть до рукоприкладства. В сторону автобуса летели камни, и некоторые пассажиры были избиты. Затем прошел слух о том, что самого священника абхазские активисты остановили в Гудауте и отрезали ему бороду.

Во время столкновений между грузинскими националистами и абхазским населением, имевшими место в 1989 году, был ранен в ногу грузин, и ему пришлось ее ампутировать. Начались расследования по этому делу. Был задержан Гарик Аргун – житель Гудаутского района, который, впрочем, был не виновен. В знак протеста возле здания милиции члены организации «Абраскил» устроили забастовку.

«Мы от нашего друга Бадры Айба услышали, что сотрудники правоохранительных органов задержали невиновного Гарика Аргун. Чтоб его отпустили, мы устроили у здания милиции забастовку. Ранее брата Гарика избили грузины за то, что тот был водителем автобуса, доставившего российских офицеров в Сухум во время столкновения. Брат вскоре скончался от полученных побоев», – говорит участник национально-освободительного движения. Вскоре забастовка была продолжена уже у здания Дома культуры в Гудауте. Она длилась восемь дней, в результате Гарика Аргун освободили.

26 мая 1990 года грузины решили отметить день независимости Грузии, и в честь этого устроить митинг и праздник на Гагрском стадионе.

«Мы предупредили, что отмечать этот праздник грандиозно не позволительно. И руководящие силы, вроде, как согласились. Однако до нас дошли слухи о том, что планируется собрание большого количества людей. В ночь на 26 мая мы заняли места на стадионе с транспарантами и надписями. Когда толпа подошла к воротам стадиона, началась драка. Нас было мало, а их, как всегда, много. Но мы не отступали. Тогда они двинулись к зданию исполкома. И здесь абхазские активисты заколотили дверь главы исполкома Кучухидзе», – вспоминает события 28-летней давности Джамал Барциц.

«Тогда у нас была лишь одна цель – не допустить произвола в Абхазии чинимого здесь грузинами. Эти акции объединили наш народ против общего врага. И всем вам известен итог. Это Победа в Отечественной войне народа Абхазии».

Когда началась Отечественная война, участники абхазской гвардии Джамал Барциц, Виктор Шершелия, Эмзар Ампар, Беслан Дзкуя на БРДМ отправились в Сухум. Однако их оттуда направили на Западный фронт. В составе группы Тимура Надарая они освобождали Гагру от оккупантов.

Джамал Барциц принимал непосредственное участие в Январском, Мартовском и Июльском наступлениях. За две недели до Победы, будучи командиром разведроты и вынося с поля боя раненого однополчанина Ибрагима Гунба, сам получил ранение в ногу. День Победы встретил в Гудаутском госпитале.

Джамал Барциц – отец пятерых детей, дедушка двух внуков.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»