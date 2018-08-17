ТАМЫШСКАЯ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ. ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОЯЛИ

АИААИРА – 25

Трудным был путь Абхазской армии к Победе. Многочисленные жертвы, многие неудачные операции, ошибки, просчеты. Но на них учились, делали выводы. Конечно, было бы прекрасно, если бы без жертв, без людских потерь. Но, увы, так, наверное, не бывает. Помню слова народного поэта Абхазии Рущбея Смыр, который говорил при мне не раз, когда погибали молодые ребята: «Чтобы освободить страну, нужна чистая кровь». Да, крови своей ребята не жалели. И они отдали её алтарю Победы.

Важными этапами на пути к Победе летом 1993 года были, конечно же, две операции, которые провело наше высшее командование на Восточном и Западном фронтах, чтобы у нашей армии была возможность занять высоты над Сухумом с северной стороны и тем самым впоследствии освободить столицу. То есть эти операции определили исход грузино-абхазской войны. На Западном фронте – это отвлекающий маневр в нижней части Гумисты, когда ребята, которых изначально называли смертниками, перешли реку и приняли на себя бой. Они знали, что погибнут. Но пошли. И многие погибли. В том числе мой двоюродный племянник Рустан Борисович Цвижба. Это – настоящие герои. К сожалению, о них мало написано, мало рассказано. В «Республике Абхазия» о них мы только два раза писали, и это было давно. В тех материалах (их авторами являлись Виталий Шария и Владимир Цвижба) не охвачены были все участники операции, все смертники – даже выжившие при этом, а их не так много, заслуживают того, чтобы рассказать о них. В той операции 149 бойцов перешли мост и приняли бой, который длился почти сутки. 35 человек оказались убитыми, 87 получили ранения. Были и без вести пропавшие, в том числе и мой племянник, их тела нашли только через месяц, в дни перемирия. Словом, необходимо наверстать этот пробел в истории войны. Это долг всех нас, журналистов.

Вторая военная операция – это высадка морского десанта в селе Тамыше. Об этой операции написано много, но более подробно рассказано о ней, по моему мнению, Баталом Джапуа в книге «Фронт восходящего солнца». Поэтому приведу из неё несколько существенных отрывков:

«Во исполнение приказа с конца мая 1993 г. началась подготовка собственных планов операции фронтового значения, которая проводилась командованием фронта совместно с командирами полков и батальонов. Наиболее очевидным было осуществление наступления на центральном участке фронта в районе с.Тамыш, на стыке двух бригад противника с целью их разгрома и захвата коммуникаций (шоссе, железная дорога и часть береговой полосы). В соответствии с этим и осуществлялся расчет сил и средств…

Для обеспечения тактической внезапности командование Восточного фронта запретило подразделениям самостоятельно проводить вылазки и иные активные боевые действия. Вместо этого были поставлены задачи по проведению разведки переднего края и тыла противника с целью вскрытия системы обороны, огня и сил противника. Наиболее результативной была работа разведки первого полка, в зоне ответственности которого предполагалось проведение наступления. В результате, за две недели до операции командование имело полную картину системы обороны противника и его наличных сил. Разведка и доразведка сил противника непрерывно проводилась вплоть до начала операции.

С целью дезориентации противника и отвлечения его резервов был разработан план нанесения нескольких ударов в противоположном от основного удара направлении, по населенным пунктам Кодорского ущелья от Багатского моста до села Лата и горы Дауч (поселки Быдыху, Акардама, Хизархуа). Также силами одной разведывательно-диверсионной группы (РДГ), переброшенной с Гумистинского фронта, планировался подрыв Кодорского автомобильного моста…

В ночь с 1 на 2 июля командование Восточного фронта выслало усиленную разведывательно-диверсионную группу для встречи и обеспечения высадки морского десанта, переброшенного с Гумистинского направления. Одновременно штурмовые подразделения начали просачиваться в тыл противника и занимать обозначенные позиции. В 5 часов 45 минут 2 июля силы Восточного фронта начали боевые действия по прорыву позиций противника, блокированию и захвату его коммуникаций, достигнув при этом полной внезапности. В то же время сковывающие боевые действия против грузинских войск начались на фронте от села Атара до Моквского чайсовхоза.

В течение первых нескольких часов противник потерял только убитыми более 300 человек. Его батальоны, в том числе Душетский, батальон им. Чолокашвили, оказавшиеся на линии главного удара, были практически уничтожены, а Орхевский десантный, Аваза, Шавнабада и другие были разгромлены.

К моменту вступления десанта в боевой контакт фронт противника был прорван на участке в районе села Тамыш и к 11 часам расширен до 6-7 км. – от реки Джамгял до Барганджиаарху включительно. В короткие сроки, под непрерывным артобстрелом подразделения Восточного фронта окопались, используя заранее подготовленные средства, создали устойчивую оборону, местами прикрытую минными полями. Однако боевого взаимодействия с высадившимся десантом численностью до 300 человек до второй половины дня 2 июля организовать не удалось. Проблема заключалась в том, что десант в силу обстоятельств отклонился от условленного места на 500 – 700 м западнее и высадился в заболоченной и лесистой местности… в результате он оказался вне коридора, который был пробит и удерживался подразделениями Восточного фронта. Обстановку усугубило и отсутствие связи, так как радиочастоты (2 основных, 3 запасных), которые были выданы десанту и командованию Восточного фронта для взаимодействия, не совпадали (!). Второе десантное судно, перевозившее боеприпасы и БМ-21 «Град», сумело попасть в коридор и под артобстрелом частично разгрузиться.

Несмотря на возникшие трудности, десант по заболоченной лесистой местности, преодолевая сопротивление противника, пробился к трассе между Ануаарху и Тамышской школой, где столкнулся с батальоном противника и бронетехникой, двигавшимися для ликвидации коридора. В результате боя батальон и бронетехника были разбиты, после чего десант, при поддержке бронетехники Восточного фронта штурмом овладел зданием Тамышской школы, выбив и частично уничтожив закрепившегося там противника.

Ко второй половине дня основные силы десанта соединились с подразделениями Восточного фронта, удерживавшими коридор. Однако после этого ударная сила десантного батальона ослабла, т. к. часть его бойцов, уроженцев Очамчырского района, влилась в подразделения Восточного фронта. Оставшееся подразделение в количестве до 160 человек, спаянное дисциплиной, сражалось бок о бок с войсками Восточного фронта за удержание коридора шириной 8 и глубиной до 4-5 км. Особо следует подчеркнуть, что высадка десанта и его действия также явились полной неожиданностью для противника, что дезорганизовало его действия.

С целью отвлечения сил Восточного фронта противник активизировал боевые действия в районе Мишвельских высот в направлении г.Ткуарчала, однако успеха не достиг…

6 июля противник, получив дополнительные подкрепления, перешел в решительное наступление. Для этого, наряду с другими, он задействовал два батальона звиадистов – Сенакский и Хобский, общей численностью до 600 человек, якобы сохранявших до этого нейтралитет в войне. Ему удалось вклиниться в оборону коридора вдоль берега моря со стороны с. Цагеры. Однако совместными действиями войск Восточного фронта и десанта противник был отброшен на исходные позиции.

Атаки на стенки коридора предпринимались и со стороны Ануаарху, но они также были отражены.

На протяжении восьми дней грузинская артиллерия вела непрерывный, массированный артиллерийско-минометный огонь. ВВС противника наносили удары с использованием 250-килограммовых и кассетных бомб.

Борьба, происходившая на этих нескольких квадратных километрах в течение восьми дней, изобиловала кризисными моментами в быстроменяющейся обстановке. В целом эта операция, проведенная скоординированными усилиями обоих фронтов, обозначенная в приказе Главного командования под кодовым названием «Буря 6», заслуживает отдельного исследования, т. к. является образцом военного искусства. По окончании войны с легкой руки некоторых публицистов эта операция стала известна под названием «Тамышский десант», однако оно далеко не в полной мере отражает сути происходивших событий и сужает их значение…

Операция по созданию и удержанию коридора имела чрезвычайно большое значение для осуществления наступления Гумистинского фронта, позволив на 8 суток (вместо 2 суток по приказу Главного командования) заблокировать переброску резервов противника из Грузии и отвлечь его силы и средства от основного направления удара абхазских вооруженных сил Гумистинского фронта по городу Сухуму…

В ходе боев войска Восточного фронта и десанта потеряли 58 человек убитыми и около 200 ранеными. У противника было захвачено 7 единиц бронетехники, которая была спешно отремонтирована и активно использовалась в боях за удержание коридора. Однако к концу боев они были потеряны, подбиты, брошены из-за отсутствия топлива и боеприпасов и т. д. К 10 июля в распоряжении Восточного фронта оставались 2 танка, 1 БМП, 1 БТР, 1 БРДМ. Кроме того, в качестве трофеев было взято несколько сот единиц различного стрелкового оружия. А также КШМ на базе БТР-60, военные грузовики с боеприпасами и различным военным имуществом, автоцистерна с бензином, шесть авиационных 23-миллиметровых пушек, средства связи и т. д. Были разгромлены два штаба противника, располагавшиеся в Тамышской школе и здании администрации питомника на Барганджиаарху.

Противник понес большие потери – около 1500 человек убитыми и ранеными, в плен попало несколько десятков грузинских солдат и офицеров, сбит один вертолет МИ-8. Противнику после восстановления контроля над трассой пришлось осуществить полную ротацию войск от села Цагера до села Кындыг, которые были практически уничтожены. До конца войны ни один позывной этих подразделений больше не звучал в эфире.

Такое соотношение потерь грузинских войск и войск Восточного фронта объясняется тем, что противник не сумел вскрыть подготовку операции, переброску и концентрацию абхазских войск, что вместе со своеобразной тактикой привело к полной внезапности. Все это, в сочетании с высоким боевым духом бойцов Абхазской армии, привело к разгрому сил противника на данном участке фронта.

Тамышская операция продемонстрировала возросшее оперативное мастерство командования Абхазской армии и Восточного фронта в частности, слаженность подразделений, их настойчивость и решительность в решении поставленной боевой задачи.

Вместе с тем следует отметить и серьезные недостатки, заключавшиеся в том, что руководство Восточного фронта, не имевшее достаточного опыта управления крупными подразделениями, на заключительном этапе операции, под грузом постоянно возникавших кризисов, упустило на определенный момент контроль над четким выполнением плана операции, что вызвало несанкционированное использование резерва Восточного фронта 9 июля. Это привело к потере коридора. Однако личная инициатива командиров среднего и низшего звена, а также отвага и мужество рядовых бойцов позволили удержать линию фронта, существовавшую до начала операции.

Можно смело утверждать, что с этого момента войска Восточного фронта окончательно захватили инициативу в свои руки и не упускали ее до окончания войны...

В Тамышской операции принимали участие добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, других регионов России, представители кавказской диаспоры за рубежом, проявляя стойкость и мужество…».

…В Тамышской операции участвовала и командир партизанской роты Восточного фронта Кама Ласурия, впоследствии получившая за мужество и стойкость, проявленные в грузино-абхазской войне, звание «Герой Абхазии». Она мне рассказала, что у них была задача сперва встретить баржу, затем ослабить противника, перекрыть его путь и путь вражеской техники к Сухуму по автотрассе. Мы продержались больше, чем надо, и еще хотели держаться, говорит Кама, но силы иссякли. Нелегко почти неделю не спать и вести бои. Нам бы тогда человек десять «свеженьких», и мы бы еще держались… Мы три дня пробирались к десанту. Все было засекречено, но утечка информации все равно происходила. Когда вышли на автотрассу, наши ребята целовали асфальт… Боевой дух? Лично я была уверена, что меня убьют, но точно также была уверена в нашей победе. Если я и боялась, конечно, бывало и такое, добавляет она, то этого не показывала ребятам. В принципе, бояться было некогда, надо было воевать и двигаться вперед, это потом мы задним числом понимали всю опасность. Когда Тамыш оставили, я хотела, чтобы меня никто не видел, особенно те, у кого в этой операции погибли сыновья. На их вопросы я отвечала, что не знаю, где они находятся, хотя знала, что их нет в живых. Мы не сразу всех смогли вывести с места боев, это делали на третьи, четвертые сутки. Некоторых потом обменивали. А тело бойца Самсония смогли найти только спустя 73 суток. Похоронили, не позволив родителям на него посмотреть. Уж что могло от него остаться после такого летнего длительного времени?! Сколько же человек из местных конкретно принимали участие в Тамышской операции, говорит Кама, отвечая на мой вопрос, сказать трудно. Ведь когда узнавали, что в ней участвует близкий человек, за ним шли в бой отцы, младшие братья…

…Да, это был массовый героизм. А без него и невозможна была бы Победа! За ценой – не постояли!

Материал подготовила Заира ЦВИЖБА

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА