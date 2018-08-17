В ГАГРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ВОИНОВ

14 августа почтить память воинов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, к Мемориалу Славы и памятнику Первому Президенту РА Владиславу Ардзинба пришли матери погибших воинов, инвалиды и ветераны войны, руководители района и депутаты, представители различных служб и организаций, жители и гости Гагры. После церемонии возложения цветов состоялся траурный митинг. Выступавшие вспоминали события 26-летней давности, говорили о том, какую цену заплатил народ Абхазии за Великую Победу.

«Это самый тяжелый день для меня,– сказала Людмила Читанава, потерявшая своего единственного сына Ахру Конджария.– Мой сын подорвался на мине. Его привезли через семь дней. Я хочу, чтобы земля, за которую отдал свою жизнь мой сын, процветала, чтобы мы уважали ее, берегли память о наших детях».

«День начала войны черной страницей вошел в историю нашего народа. Грузинская военщина вторглась на территорию нашей родины, используя авиацию и бронетехнику. 16 августа в районе железнодорожного вокзала поселка Цандрыпша был высажен морской вражеский десант. Силы оказались неравными, наши подразделения вынужденно отступили. Абхазия оказалась в полной блокаде. Перед абхазским народом встал грозный вопрос: быть или не быть?», – вспоминает первые дни войны кавалер ордена Леона Александр Кетия.– Наш народ не встал на колени и не сдался на милость врагу. И он не остался один: ему на помощь пришли добровольцы. Началась кровопролитная Отечественная война. Сегодня очень не хватает тех ребят, которых не пощадила война, она унесла лучших из лучших. Мы никогда не забудем, какой дорогой ценой нам досталась Победа. Слава и вечная память нашим братьям и сестрам!»

Добавим, что 209 уроженцев Гагрского района отдали свои жизни за свободу нашей Родины. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Абхазии.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА», Гагра

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: политикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»