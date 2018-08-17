Заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»

В первый же день агреcсии госсовета Грузии против Абхазии, на Северном Кавказе был сформирован 1-й интернациональный добровольческий батальон, который через несколько дней перешел через Главный Кавказский хребет и прибыл в Абхазию. Вечером, в 23 часа 30 минут, из города Нальчика в Абхазию выехал автобус с первыми добровольцами, и возглавлял их полковник Советской армии Сосналиев Султан Асламбекович.

Уже на второй день войны, 15 августа 1992 года, в Абхазию прибыли первые добровольцы.

В те тяжёлые дни в нашей справедливой борьбе плечом к плечу с народом Абхазии стали люди доброй воли с Северного Кавказа, Юга России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Братские узы получили мощный импульс к возрождению и стали залогом сокрушительной Победы над врагом.

Народ Абхазии с благодарностью помнит ратный подвиг добровольцев, и наилучшая память об этом – незыблемость нашего боевого братства!

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: политикаАвтор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»