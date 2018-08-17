Главная
Заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»
В первый же день агреcсии госсовета Грузии против Абхазии, на Северном Кавказе был сформирован 1-й интернациональный добровольческий батальон, который через несколько дней перешел через Главный Кавказский хребет и прибыл в Абхазию. Вечером, в 23 часа 30 минут, из города Нальчика в Абхазию выехал автобус с первыми добровольцами, и возглавлял их полковник Советской армии Сосналиев Султан Асламбекович.
Уже на второй день войны, 15 августа 1992 года, в Абхазию прибыли первые добровольцы.
В те тяжёлые дни в нашей справедливой борьбе плечом к плечу с народом Абхазии стали люди доброй воли с Северного Кавказа, Юга России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Братские узы получили мощный импульс к возрождению и стали залогом сокрушительной Победы над врагом.
Народ Абхазии с благодарностью помнит ратный подвиг добровольцев, и наилучшая память об этом – незыблемость нашего боевого братства!
Номер: 87
Выпуск: 3688
Рубрика: политика
Автор: Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА»