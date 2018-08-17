ДОБРОВОЛЬЦЫ – ЭТО МУЖЕСТВО, ЧЕСТЬ, САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

В торжественном заседании по случаю Дня добровольца в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Геннадий Гагулия, парламентарии, члены Правительства, государственные и общественные деятели и, конечно, добровольцы.

Открывая заседание, директор музея Мзия Бейя подчеркнула, что в истории Отечественной войны народа Абхазии особое место занимает День добровольца. «На помощь Апсны пришли представители 33 национальностей, различных вероисповеданий, профессий, объединенные святыми идеалами справедливости и благородства. В боевых действиях участвовало более 2000 добровольцев, 51 человек из них удостоен высокого звания «Герой Абхазии», 247 – награждены орденами Леона, свыше 700 – медалями «За отвагу». Уже после завершения войны память о подвигах наших братьев нашла отражение в названиях улиц и городов Абхазии: Адыгейская, Аланская, Вайнахская и т.д.», – сказала Мзия Бейя.

С приветственным словом к собравшимся обратился Рауль Хаджимба: «15 августа 1992 года, на следующий день после начала грузинской военной агрессии, на помощь братскому абхазскому народу пришел первый отряд северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. Это событие стало мощным фактором укрепления нашего морального духа и боеспособности. Основоположник современного Абхазского государства Владислав Ардзинба отмечал: «Мы не забыли то утро, когда первые отряды добровольцев, перейдя через перевал, пришли в Гудауту. Одна только весть об этом передавалась из уст в уста и удесятеряла наши силы». Рядом с нами встали братья из республик Северного Кавказа и Юга России, Южной Осетии и Приднестровья, представители диаспор стран дальнего зарубежья. Добровольцы стали носителями высших человеческих добродетелей – мужества, чести, самопожертвования во имя справедливости. Мы должны беречь этот дух, передавать его будущим поколениям, сохранять и укреплять единство наших народов. Абхазия никогда не забудет подвиг добровольцев, ставший символом единства во имя Победы. Желаю вам, дорогие наши братья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!»

Доброволец, Герой Абхазии Асланбек Мирзоев, передавая Государственному музею Боевой Славы эксклюзивную копию флага, поднятого над Домом правительства 27 сентября 1993 года, сказал: «Мне сегодня поручили почетную миссию – передать из нашего Национального музея Кабардино-Балкарии флаг Победы, черкесский флаг, который после двухчасового штурма был водружен над зданием Совмина, где тогда находилось марионеточное оккупационное грузинское правительство. Мы попросили руководство нашего музея изготовить копию флага, обгоревшего, пробитого пулями».

В завершение мероприятия собравшимся был представлен документальный фильм Владимира Зантария и Нателлы Акаба «Совесть Кавказа».

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс