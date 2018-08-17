В АБХАЗИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

В Гудауте почтить память павших к памятнику добровольцам пришли глава государства Рауль ХАДЖИМБА, Вице-президент Виталий ГАБНИЯ, Премьер-министр Геннадий ГАГУЛИЯ, экс-президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса ШАНИБОВ, добровольцы-участники войны, ветераны, представители общественности.

Доброволец из Чечни Вахид Керимов отметил, что этот день – и радостный, и в то же время грустный. «Грусть связана с теми горькими днями, которые настигли абхазский народ, а также с воспоминаниями о ребятах, сложивших головы за эту святую землю. Как только мы видим эти места, то вспоминаем наших ушедших братьев. А радостно то, что сегодня мы собрались здесь, видим друг друга. Я уже четыре последних года приезжаю в Гудауту в День добровольца», – сказал Керимов.

Номер: 87Выпуск: 3688Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс