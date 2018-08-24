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СТИХИВАХТАНГ АБХАЗОУ
ОГОНЬ В НОЧИ
Спасибо всем, кто засветил во мгле
Хотя б огарок свечки.
Когда им станет трудно на земле –
Подставьте плечи.
Не прав, кто скажет:
«Свет его погас», –
Тот свет – продлился!
Родился сын его в заветный час,
Чтоб свет струился.
Как тяжело скитались в мире те,
Что не дождались солнца!
Так пусть же светит свечка в темноте
В моем оконце…
ЧТО СУДЬБОЙ МНЕ СУДИЛОСЬ
Где, впервые шагнув за порог
В даль, что жизнь мне открыла,
Я пошёл в мир по той из дорог,
Что меня поманила.
Всё, что выпало мне – всё приму!
Я успеть должен много
Через свет и сквозь чёрную тьму
Прошагать по велению Бога.
И однажды шагнув за порог
В жизнь, что мне приоткрылась,
Я пошёл в мир по той из дорог,
Что судьбой мне судилась…
ЗЕМЛЯ НАС МАНИТ…
Земля нас манит,
Кличет столько лет,
И нам порою этот голос слышен.
Ушёл хозяин.
Но остался след
Средь огородов и цветущих вишен.
Он возвратится. Он в пути пока.
Рассвет озвучен щедро петухами.
Его деревья Рвутся в облака.
Он не оброс пока ещё грехами.
Пред ним лежит
Луг сказочных цветов,
Он не живёт в одном и том же месте.
Не одинок он.
Просто он – готов
Идти вперёд и сотню лет, и двести.
Кто чист душой,
Не выдохнет: «Я сник,
Устал, мол, сильно; кровь уже не греет…»
Его всю жизнь
Хранит родной язык.
Кто в отчем доме –
тот не постареет!
О, ВСЕВЫШНИЙ! ПРОШУ – НЕ СОЧТИ…
О, Всевышний!
Прошу – не сочти
Мой народ, что на долгом пути
Не устал с сыновьями идти,
Никого по пути не теряя –
Недостойным быть
чистого рая…
Ты почаще нам солнцем свети.
Кто ушёл – ты вовек не забудь
За молитвою их помянуть.
Выпал в жизни нелёгкий им путь
И досталась тяжёлая ноша.
Но в истории подвиги множа –
Кто позволит
Отчизну согнуть?
Пусть за годом проносится год –
Ты с дороги не сбей наш народ.
И тогда – всё вокруг зацветёт!..
Ну, а если нас бесы закружат –
Наши люди вовек не затужат,
А продолжат идти всё вперёд.
Пусть года наши будут длинны,
Дни светлы, ну а ночи – темны.
Пусть идут наши дни без войны
И никто наши беды не множит…
Пусть ничто нашу жизнь не тревожит!
Разве только – затменье луны.
У ТЕБЯ, МАМА, СЕРДЦЕ КРАСИВОЕ…
Если двери распахнуты в доме абхаза,
Это значит – не прервана связь поколений.
Знать, у рода и дома есть крепкая база,
И судьба – словно море! – ему по колени.
У тебя ж, мама, сердце – красивое.
Ты воюешь за счастье – не силою.
Когда входишь ты гостем в жилище абхаза –
Тебя встретит тепло очага и беседа.
Гость с хозяином – накрепко взаимосвязан,
Речи их – точно вкусные блюда обеда.
Сердце ж матери – самое зрячее.
Она греет, как печка горячая.
Пусть всегда будет в доме тепло у абхаза.
Благородство его – дом собой освещает.
Ты улыбку вокруг раздаёшь без приказа,
А хозяйка добром всё вокруг освящает.
Ах, родная моя! Твоё сердце –
В наше счастье открытая дверца!
Ты со мною идёшь, откликаешься сразу,
Лишь тебя позову я тихонечко: «Мама!..»
Это счастье – рождение в мире абхаза,
Пусть вовек в твоей жизни не явится драма.
У тебя, мама, сердце – другое.
Оно лучше других. Дорогое…
Перевел с абхазского Николай Переяслов
Номер: 89
Выпуск: 3690
Рубрика: общество
Автор: Вахтанг АБХАЗОУ