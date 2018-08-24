СТИХИ

ВАХТАНГ АБХАЗОУ

ОГОНЬ В НОЧИ

Спасибо всем, кто засветил во мгле

Хотя б огарок свечки.

Когда им станет трудно на земле –

Подставьте плечи.

Не прав, кто скажет:

«Свет его погас», –

Тот свет – продлился!

Родился сын его в заветный час,

Чтоб свет струился.

Как тяжело скитались в мире те,

Что не дождались солнца!

Так пусть же светит свечка в темноте

В моем оконце…

ЧТО СУДЬБОЙ МНЕ СУДИЛОСЬ

Где, впервые шагнув за порог

В даль, что жизнь мне открыла,

Я пошёл в мир по той из дорог,

Что меня поманила.

Всё, что выпало мне – всё приму!

Я успеть должен много

Через свет и сквозь чёрную тьму

Прошагать по велению Бога.

И однажды шагнув за порог

В жизнь, что мне приоткрылась,

Я пошёл в мир по той из дорог,

Что судьбой мне судилась…

ЗЕМЛЯ НАС МАНИТ…

Земля нас манит,

Кличет столько лет,

И нам порою этот голос слышен.

Ушёл хозяин.

Но остался след

Средь огородов и цветущих вишен.

Он возвратится. Он в пути пока.

Рассвет озвучен щедро петухами.

Его деревья Рвутся в облака.

Он не оброс пока ещё грехами.

Пред ним лежит

Луг сказочных цветов,

Он не живёт в одном и том же месте.

Не одинок он.

Просто он – готов

Идти вперёд и сотню лет, и двести.

Кто чист душой,

Не выдохнет: «Я сник,

Устал, мол, сильно; кровь уже не греет…»

Его всю жизнь

Хранит родной язык.

Кто в отчем доме –

тот не постареет!

О, ВСЕВЫШНИЙ! ПРОШУ – НЕ СОЧТИ…

О, Всевышний!

Прошу – не сочти

Мой народ, что на долгом пути

Не устал с сыновьями идти,

Никого по пути не теряя –

Недостойным быть

чистого рая…

Ты почаще нам солнцем свети.

Кто ушёл – ты вовек не забудь

За молитвою их помянуть.

Выпал в жизни нелёгкий им путь

И досталась тяжёлая ноша.

Но в истории подвиги множа –

Кто позволит

Отчизну согнуть?

Пусть за годом проносится год –

Ты с дороги не сбей наш народ.

И тогда – всё вокруг зацветёт!..

Ну, а если нас бесы закружат –

Наши люди вовек не затужат,

А продолжат идти всё вперёд.

Пусть года наши будут длинны,

Дни светлы, ну а ночи – темны.

Пусть идут наши дни без войны

И никто наши беды не множит…

Пусть ничто нашу жизнь не тревожит!

Разве только – затменье луны.

У ТЕБЯ, МАМА, СЕРДЦЕ КРАСИВОЕ…

Если двери распахнуты в доме абхаза,

Это значит – не прервана связь поколений.

Знать, у рода и дома есть крепкая база,

И судьба – словно море! – ему по колени.

У тебя ж, мама, сердце – красивое.

Ты воюешь за счастье – не силою.

Когда входишь ты гостем в жилище абхаза –

Тебя встретит тепло очага и беседа.

Гость с хозяином – накрепко взаимосвязан,

Речи их – точно вкусные блюда обеда.

Сердце ж матери – самое зрячее.

Она греет, как печка горячая.

Пусть всегда будет в доме тепло у абхаза.

Благородство его – дом собой освещает.

Ты улыбку вокруг раздаёшь без приказа,

А хозяйка добром всё вокруг освящает.

Ах, родная моя! Твоё сердце –

В наше счастье открытая дверца!

Ты со мною идёшь, откликаешься сразу,

Лишь тебя позову я тихонечко: «Мама!..»

Это счастье – рождение в мире абхаза,

Пусть вовек в твоей жизни не явится драма.

У тебя, мама, сердце – другое.

Оно лучше других. Дорогое…

Перевел с абхазского Николай Переяслов

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: обществоАвтор: Вахтанг АБХАЗОУ