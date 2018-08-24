Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия» от 8 ноября 2005 года, № 1168-c-XIV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2006, № 25, ст. 3; 2016, № 55, ст. 103) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., родившиеся или проживавшие (проживающие) на территории Абхазской АССР (Республики Абхазия) и не имеющие гражданства иностранного государства (кроме гражданства Российской Федерации);

д) лица, родившиеся на территории Абхазской АССР (Республики Абхазия), являвшиеся несовершеннолетними на момент принятия Акта о государственной независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 года и не имеющие гражданства иностранного государства (кроме гражданства Российской Федерации), оба родителя которых являются (являлись) гражданами Республики Абхазия либо единственный родитель которых является (являлся) гражданином Республики Абхазия.»;

2) статью 5 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание.

Для целей пункта «б» настоящей статьи лицо считается постоянно проживавшим на территории Республики Абхазия не менее пяти лет на момент принятия Акта о государственной независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 года:

1) при выезде за пределы Республики Абхазия:

– не более чем на шесть месяцев в течение одного года;

– для получения образования, при условии возвращения на постоянное место жительства в Республику Абхазия в течение одного года после завершения обучения;

2) если оно выписалось с постоянного места жительства на территории Республики Абхазия в период с 1 октября 1993 года по 12 октября 1999 года при фактическом постоянном проживании и повторной прописке на территории Республики Абхазия в срок до вступления в силу настоящего Закона.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

6 августа 2018 года,

№ 4670-с-VI

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия