Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 22 апреля 2008 года, № 2012-с-IV «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов» (газета «Республика Абхазия», № 46 (2274), 29-30 апреля 2008 года) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот»;

2) в преамбуле слова «памятных инвестиционных монет из драгоценных металлов» заменить словами «памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот»;

3) в статье 1:

– абзац второй изложить в следующей редакции:

«Монеты – памятные и инвестиционные монеты специальных чеканов, в изготовлении которых используются драгоценные и иные металлы, применяются сложные дорогостоящие технологии чеканки и художественного оформления. Монеты могут обращаться как в качестве платежного средства, так и в качестве предметов коллекционирования, инвестирования и тезаврации по ценам, отличающимся от их номинальной стоимости;»;

– дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Памятные банкноты (далее – банкноты) – денежные знаки, изготовленные на основе бумаги, специальных видов пластика или их сочетания. Банкноты могут обращаться как в качестве платежного средства, так и в качестве предметов коллекционирования, инвестирования и тезаврации по ценам, отличающимся от их номинальной стоимости;»;

– абзацы третий-шестой считать соответственно абзацами четвертый-седьмой;

– абзац четвертый после слова «монете» дополнить словом «или банкноте»;

– абзац шестой исключить;

– абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Футляр – сувенирная упаковка, в которую может помещаться монета.»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Ввести в денежное обращение на территории Республики Абхазия монеты из драгоценных и иных металлов и банкноты.»;

5) в статье 3 слова «памятных монет» заменить словами «монет и банкнот»;

6) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4

Памятные монеты, футляры к ним и памятные банкноты выпускаются в ознаменование важнейших событий в государстве и мире, посвящены памятникам архитектуры, культуры, выдающимся личностям в истории Республики Абхазия и мира.

Инвестиционные монеты и футляры к ним могут выпускаться безотносительно к памятной (юбилейной) тематике.

Эмитированные Национальным банком Республики Абхазия (Банком Абхазии) монеты и банкноты имеют наименование «Апсар».»;

7) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5

Выпущенные в обращение монеты и банкноты являются платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в российских рублях: 1 апсар равен 10 рублям Российской Федерации. При этом монеты и банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли.»;

8) в статье 6:

– в абзаце первом:

слова «памятных монет» заменить словами «монет и банкнот»;

слова «ее номинальная стоимость» заменить словами «номинальная стоимость монет и банкнот»;

– в абзаце втором слова «памятных монет из драгоценных металлов» заменить словами «монет и банкнот»;

9) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7

Первичный выпуск в обращение монет и банкнот осуществляется за рубли Российской Федерации.

Цена монет при первичном выпуске включает в себя стоимость содержащегося в монетах металла с добавлением премии, покрывающей затраты Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) на производство монет, их доставку, хранение и выпуск в обращение и включающей эмиссионный доход.

Цена банкнот при первичном выпуске определяется их номиналом.

Цены монет и банкнот на вторичном рынке устанавливаются свободно.»;

10) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8

Национальный банк Республики Абхазия (Банк Абхазии) не позднее, чем за десять дней до выпуска в обращение монет и банкнот направляет в средства массовой информации сообщения о выпуске их в обращение с подробным описанием внешнего оформления, их тираж и данных, содержащих точные описания технических параметров монет и банкнот.»;

11) в статье 9 слова «памятных инвестиционных монет и футляров к ним» заменить словами «банкнот, монет и футляров к ним» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

3 августа 2018 года,

№ 4669-с-VI

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия