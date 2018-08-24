Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Статья 1

Внести в Уголовный Кодекс Республики Абхазия от 10 января 2007 года, № 1555-с-ХIV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2007, № 29, ст. 5; 2008, № 33, ст. 64; 2009, № 39, ст. 92; 2012, № 42, ст. 23; 2012, № 42, ст. 29; 2012, № 42, ст. 35; 2014, № 45, ст. 16; 2014, № 45, ст. 37; 2016, № 54, ст. 19; 2016, № 54, ст. 60; 2015, № 52, ст. 221; 2017, № 58, ст. 207; газета «Республика Абхазия», № 71 (3394), 7-8 июля 2016 года) следующие изменения:

1) статью 126 изложить в следующей редакции:

«Статья 126. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, –

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

2. Изнасилование:

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием;

г) заведомо несовершеннолетней, –

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

3. Изнасилование:

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия;

в) совершенное в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.»;

2) статью 127 изложить в следующей редакции:

«Статья 127. Насильственные действия сексуального характера

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием;

г) совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), –

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия;

в) совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.»;

3) статью 128 изложить в следующей редакции:

«Статья 128. Понуждение к действиям сексуального характера

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), –

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей) или иные тяжкие последствия;

в) совершены в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.»;

4) статью 129 изложить в следующей редакции:

«Статья 129. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершённые лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

2. Те же деяния, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.».

5) статью 130 изложить в следующей редакции:

«Статья 130.Развратные действия

1.Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.».

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия от 30 декабря 2007 года, № 1947-c-IV (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2008, № 32, ст. 6; 2012, № 42, ст. 56, ст.122; 2014, №45, ст. 37; 2015, № 52, ст. 3; 2016, № 54, ст. 60; газета «Республика Абхазия», № 27 (3350) от 16-17 марта 2016 года; № 70 (3393) от 6-7 июля 2016 года; № 32 (3493) от 30-31 марта 2017 года) следующие изменения:

в статье 150:

– в подпункте «а» пункта 1 части 2 цифры «126 - 128» заменить цифрами «126 - 130»;

– в пункте 3 части 2 цифры «129, 130» исключить.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

3 августа 2018 года,

№ 4668-с-VI

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия