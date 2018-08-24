Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 30 ноября 2015 года, № 3912-с-V «О налоге на добавленную стоимость» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2017, № 58, ст. 213; 2017, № 59, ст. 205, 230; газета «Республика Абхазия», № 89 (3412) от 22-23 августа 2016 года) следующие изменения:

1) в абзаце 8 части 1 статьи 11 после слов «ставки 0 процентов» дополнить словами «, а также применения налоговых вычетов, в том числе по ввезенным товарам,» и далее по тексту;

2) дополнить статьей 111 следующего содержания:

«Статья 111. Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов

1. При реализации товаров, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов (или особенностей налогообложения) и налоговых вычетов в налоговые органы, если иное не предусмотрено частью 2 настоящей статьи, представляются следующие документы:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы территории Республики Абхазия. Если контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну, вместо копии полного текста контракта представляется выписка из него, содержащая информацию, необходимую для проведения налогового контроля (в частности, информацию об условиях поставки, о сроках, цене, виде продукции);

2) таможенная декларация (ее копия) с отметками абхазского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта;

3) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенных органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Республики Абхазия. Налогоплательщик может представлять любой из перечисленных документов с учетом следующих особенностей:

при вывозе товаров в таможенном режиме экспорта судами через морские порты для подтверждения вывоза товаров за пределы территории Республики Абхазия налогоплательщиком в налоговые органы представляются следующие документы:

копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» таможни Республики Абхазия;

копия коносамента, морской накладной или любого иного документа, подтверждающего факт приема к перевозке экспортируемого товара, в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находящееся за пределами территории Республики Абхазия.

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта воздушным транспортом для подтверждения вывоза товаров за пределы территории Республики Абхазия в налоговые органы налогоплательщиком представляется копия международной авиационной грузовой накладной с указанием аэропорта разгрузки, находящегося за пределами территории Республики Абхазия;

4) в случае, если товары помещены под таможенный режим свободной таможенной зоны, представляются:

контракт (копия контракта), заключенный с резидентом особой экономической зоны или с участником свободной экономической зоны;

копия свидетельства о регистрации лица в качестве резидента особой экономической зоны, выданного уполномоченным центральным органом государственного управления.

2. При реализации товаров, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона, через комиссионера, поверенного или агента по договору комиссии, договору поручения либо агентскому договору для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов (или особенностей налогообложения) и налоговых вычетов в налоговые органы представляются следующие документы:

1) договор комиссии, договор поручения либо агентский договор (копии договоров) налогоплательщика с комиссионером, поверенным или агентом;

2) контракт (копия контракта) лица, осуществляющего поставку товаров на экспорт по поручению налогоплательщика (в соответствии с договором комиссии, договором поручения либо агентским договором), с иностранным лицом на поставку товаров за пределы таможенной территории Республики Абхазия;

3) документы, предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи.

3. При реализации услуг, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 11 настоящего Закона, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиками представляются в налоговые органы следующие документы:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или абхазским лицом на оказание указанных услуг.;

2) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Республики Абхазия (ввоз товаров на территорию Республики Абхазия), в том числе с учетом следующих особенностей. При вывозе товаров за пределы таможенной территории Республики Абхазия морским судном, судном смешанного (река – море) плавания в налоговые органы представляются:

копия поручения на отгрузку товаров с указанием порта разгрузки и отметкой «Погрузка разрешена» абхазского таможенного органа места убытия;

копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема товара к перевозке документа, в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находящееся за пределами таможенной территории Республики Абхазия.

При ввозе товаров морским судном, судном смешанного (река – море) плавания с территории иностранного государства в налоговые органы представляется копия коносамента, морской накладной или любого иного документа, подтверждающего факт приема к перевозке товара, в котором в графе «Порт погрузки» указано место, находящееся за пределами таможенной территории Республики Абхазия.

При вывозе товаров за пределы территории Республики Абхазия воздушным транспортом в налоговые органы представляется копия грузовой накладной с указанием аэропорта разгрузки (перегрузки), находящегося за пределами таможенной территории Республики Абхазия.

При ввозе товаров воздушным транспортом с территории иностранного государства в налоговые органы представляется копия грузовой накладной с указанием аэропорта погрузки (перегрузки), находящегося за пределами таможенной территории Республики Абхазия.

При вывозе товаров автомобильным транспортом за пределы таможенной территории Республики Абхазия в налоговые органы представляется копия транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа с отметкой абхазского таможенного органа, подтверждающей вывоз товара за пределы территории Республики Абхазия.

При ввозе товаров автомобильным транспортом с территории иностранного государства в налоговые органы представляется копия транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа с отметкой абхазского таможенного органа, подтверждающей ввоз товара на территорию Республики Абхазия.

При вывозе товаров железнодорожным транспортом за пределы таможенной территории Республики Абхазия в налоговые органы представляется копия транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа с отметкой таможенного органа, подтверждающей вывоз товара за пределы территории Республики Абхазия.

При ввозе товаров железнодорожным транспортом с территории иностранного государства в налоговые органы представляется копия транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа с отметкой таможенного органа, подтверждающей ввоз товара на территорию Республики Абхазия.

4. При реализации работ (услуг), предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 11 настоящего Закона, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиками представляются в налоговые органы следующие документы:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или абхазским лицом на выполнение указанных работ (оказание указанных услуг);

2) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Республики Абхазия, с учетом следующих особенностей.

При вывозе товаров морским или речным судном, судном смешанного (река – море) плавания в налоговые органы представляются:

копия поручения на отгрузку товаров с указанием порта разгрузки и отметкой «Погрузка разрешена» абхазского таможенного органа места убытия;

копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема к перевозке товара документа, в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находящееся за пределами территории Республики Абхазия.

При ввозе товаров морским судном, судном смешанного (река – море) плавания налогоплательщиком представляется в налоговые органы копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт перевозки товара документа, в котором в графе «Порт погрузки» указано место, находящееся за пределами территории Республики Абхазия, с отметкой таможенного органа, действующего в пункте пропуска.

5. При реализации работ (услуг), предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 11 настоящего Закона, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов (или особенностей налогообложения) и налоговых вычетов в налоговые органы представляются следующие документы:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным или абхазским лицом на выполнение указанных работ (оказание указанных услуг);

2) таможенная декларация (ее копия) с отметками абхазских таможенных органов места прибытия и места убытия товара, через которые товар был ввезен на территорию Республики Абхазия и вывезен за пределы территории Республики Абхазия;

3) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию Республики Абхазия и вывоз товаров за пределы территории Республики Абхазия.

6. Документы (их копии), указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, представляются налогоплательщиками для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации товаров, указанных в пункте 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона, в срок не позднее 180 календарных дней, считая с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта, свободной таможенной зоны.

Если по истечении 180 календарных дней, указанных в абзаце первом настоящей части, налогоплательщик не представил указанные документы (их копии), операции по реализации товаров, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона, подлежат налогообложению по налоговой ставке 10 процентов.

Документы, указанные в частях 3-6 настоящей статьи, представляются налогоплательщиками для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов в срок не позднее 180 календарных дней с даты отметки, проставленной таможенными органами на документах, предусмотренных соответствующими пунктами частей 3–6 настоящей статьи.

7. Документы, указанные в настоящей статье, представляются налогоплательщиками для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов одновременно с представлением налоговой декларации.»;

3) в статье 12:

– в части 3 слова «последнее число каждого налогового периода» заменить словами «день принятия на учет и ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта основных средств»;

– дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. При реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных в пункте 1 части 1 статьи 11 настоящего Закона, моментом определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных частью 6 статьи111 настоящего Закона.

В случае если полный пакет документов, предусмотренных статьей 111 настоящего Закона, не собран в течение сроков, указанных в части 6 статьи 111 настоящего Закона, момент определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) определяется в соответствии с частью 1 настоящей статьи.»;

4) в статье 15:

– часть 2 после слов «на территории Республики Абхазия» дополнить словами «и фактически уплаченные им» и далее по тексту;

– пункт 1 части 3 после слов «монтаже (демонтаже) основных средств» дополнить словами «и фактически уплаченные им»;

– пункт 2 части 3 после слов «строительно-монтажных работ» дополнить словами «и фактически уплаченные им»;

– пункт 3 части 3 после слов «незавершенного капитального строительства» дополнить словами «и фактически уплаченные им»;

– дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Республики Абхазия, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.

Положения настоящей части распространяются на покупателей-налогоплательщиков, исполняющих обязанности налогового агента в соответствии с пунктами 2 и 3 части 8 статьи 9 настоящего Закона.»;

5) в статье 16:

– пункт 1 части 1 после слов «(работ, услуг)» дополнить словами «и документов, подтверждающих фактическую оплату этих товаров (работ, услуг) с выделенной суммой налога, а также выписки из реестра налогоплательщиков, подтверждающих постановку на учет продавца товаров (работ, услуг) при совершении операции на сумму свыше ста тысяч рублей»;

– абзац пятый части 1 после слов «на территории Республики Абхазия» дополнить словами «и фактически уплаченные им» и далее по тексту;

– в абзаце шестом части 1 слова «производятся равными долями в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию основных средств и принятия на учет нематериальных активов» заменить словами «производятся в полном объеме после принятия на учет и ввода в эксплуатацию данных основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов»;

– в части 2 слова «в порядке, установленном частью 1 настоящей статьи» заменить словами «в полном объеме после принятия на учет и ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта основных средств».

6) в части 2 статьи 17 после слов «признаваемым объектом налогообложения, засчитывается в уплату предстоящих платежей» дополнить словами «или подлежит возмещению налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 181 настоящего Закона.»;

7) дополнить статьей 181 следующего содержания:

«Статья 181. Порядок возмещения налога

1. В случае если по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 13 настоящего Закона, полученная разница подлежит возмещению в виде зачета налогоплательщику по налогу на прибыль организаций в соответствии с положениями настоящей статьи.

После представления налогоплательщиком налоговой декларации по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению в виде зачета по налогу на прибыль организаций, при проведении налоговой проверки.

2. По окончании проверки в течение семи календарных дней налоговый орган обязан принять решение о возмещении в виде зачета по налогу на прибыль организаций соответствующих сумм, если при проведении налоговой проверки не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах.

3. В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения налоговой проверки уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен акт налоговой проверки.

Акт и другие материалы налоговой проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные налогоплательщиком (его представителем) возражения должны быть рассмотрены руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку, и решение по ним должно быть принято в соответствии с действующим законодательством.

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Одновременно с этим решением принимается:

решение о возмещении в виде зачета по налогу на прибыль полностью суммы налога, заявленной к возмещению;

решение об отказе в возмещении в виде зачета по налогу на прибыль полностью суммы налога, заявленной к возмещению;

решение о возмещении в виде зачета по налогу на прибыль частично суммы налога, заявленной к возмещению.

4. При наличии у налогоплательщика недоимки по налогу на прибыль, задолженности по пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных налоговым законодательством, налоговым органом производится самостоятельно зачет суммы налога, подлежащего возмещению, в счет погашения указанных недоимки и задолженности по пеням и (или) штрафам.

5. В случае если налоговый орган принял решение о возмещении суммы налога (полностью или частично) при наличии недоимки по налогу на прибыль, образовавшейся в период между датой подачи декларации и датой возмещения соответствующих сумм и не превышающей сумму, подлежащую возмещению по решению налогового органа, пени на сумму недоимки не начисляются.

6. Решение о возмещении в виде зачета по налогу на прибыль подлежит направлению налоговым органом в орган исполнительной власти в сфере финансов на следующий день после дня принятия налоговым органом этого решения в порядке, установленном органом исполнительной власти в сфере финансов.

Орган исполнительной власти в сфере финансов в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного решения осуществляет зачет налогоплательщику суммы налога в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия и в тот же срок уведомляет налоговый орган о дате зачета и сумме зачтенных налогоплательщику денежных средств.

7. Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налогоплательщику о принятом решении о возмещении в виде зачета по налогу на прибыль (полностью или частично) или об отказе в возмещении в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Указанное сообщение может быть передано руководителю организации, индивидуальному предпринимателю, их представителям лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной порядок вступления в силу.

Нормы настоящего Закона, устанавливающие порядок вычета сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении, либо уплаченных при ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов вступают в силу с 1 октября 2018 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

3 августа 2018 года,

№ 4667-с-VI

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия