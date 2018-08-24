Закон Республики Абхазия

О патентной системе налогообложения

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

1. Патентная система налогообложения – специальная система налогообложения, которая устанавливается настоящим Законом и применяется на всей территории Республики Абхазия.

Патентная система налогообложения применяется к физическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – налогоплательщики) наряду с иными системами налогообложения, предусмотренными налоговым законодательством Республики Абхазия.

2. Патентная система налогообложения применяется в отношении следующих видов деятельности:

1) оказание бытовых услуг по перечню, приведённому в Приложении 1 к настоящему Закону;

2) оказание ветеринарных услуг;

3) оказание туристских услуг по прогулке верхом на животных;

4) оказание услуг проката по перечню, приведённому в Приложении 1

к настоящему Закону;

5) оказание автотранспортных услуг по перечню, приведённому в Приложении 1 к настоящему Закону;

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты торговли (киоски, палатки, лотки и другие объекты организации торговли), в том числе не имеющие стационарной торговой площади, общая площадь размещения которых не превышает 10 квадратных метров;

7) оказание услуг компьютерных залов;

8) производство кузнечных изделий;

9) изготовление изделий народных художественных промыслов;

10) оказание услуг в малых средствах размещения, номерной фонд которых не превышает 7 номеров;

11) индивидуальное производство и реализация кулинарных изделий;

12) музыкальное и хореографическое обслуживание торжеств и обрядов;

13) услуги по обучению и репетиторству;

14) создание произведений живописи;

15) предоставление услуг развлекательных и игровых аттракционов.

3. При применении патентной системы налогообложения физические лица и индивидуальные предприниматели не вправе привлекать наемных работников.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) патентная система налогообложения – специальная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся видами деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 1 настоящего Закона;

2) патент – документ, подтверждающий факт уплаты физическим лицом или индивидуальным предпринимателем налогового платежа и дающий право на осуществление деятельности, регулируемой настоящим Законом в рамках соответствующего налогового периода;

3) палатка – легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала;

4) киоск – строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно торговое место продавца;

5) лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца;

6) нестационарная торговая сеть – торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, и иные объекты организации торговли, не относимые в соответствии с требованиями настоящего пункта к магазинам, павильонам, киоскам и палаткам, в том числе торговые места, предоставляемые на оборудованных рынках и в торговых комплексах;

7) малые средства размещения – помещения, используемые индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, оборудованные для предоставления услуг размещения с номерным фондом до семи номеров включительно, располагающиеся в частных домовладениях, отдельно стоящих зданиях или занимающие часть здания с отдельным входом, а также квартиры;

8) номерной фонд – общее число номеров средства размещения, включая служебные номера;

9) номер в малом средстве размещения – одна или несколько смежных комнат с одним входом, оснащенные мебелью, оборудованием, инвентарем, необходимыми для временного проживания;

10) автотранспортные средства – автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов;

11) репетиторство – проведение преподавателем индивидуальных платных занятий;

12) корректирующий коэффициент – коэффициент, применяемый при расчёте размера налогового платежа, носящий регрессивный характер в зависимости от налогового периода, превышающего один месяц.

Статья 3. Общие положения

1. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подпадающей под патентную систему налогообложения, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подпадающей под патентную систему налогообложения, и предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению в соответствии с иными системами налогообложения.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подпадающей под патентную систему налогообложения, иные виды предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении этих видов деятельности в соответствии с иными системами налогообложения.

2. Приобретение патента налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую деятельность, подпадающую под патентную систему налогообложения, предусматривает замену уплаты подоходного налога с физических лиц и индивидуальных предпринимателей (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой патентной системой налогообложения), налога на добавленную стоимость (с оборота по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемой в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой патентной системой налогообложения) и страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия (в отношении доходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой патентной системой налогообложения).

Статья 4. Налогоплательщики

Налогоплательщиками патентной системы налогообложения являются:

1) индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные частью 2 статьи 1 настоящего Закона;

2) физические лица, осуществляющие вид деятельности, предусмотренный пунктом 10 части 2 статьи 1 настоящего Закона.

Статья 5. Порядок и условия применения патентной системы налогообложения

1. Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения, является патент на осуществление предпринимательской деятельности, в отношении которой Законом введена патентная система налогообложения.

2. Индивидуальный предприниматель или физическое лицо лично подает заявление на получение патента в налоговый орган по месту осуществления деятельности.

3. Бланк патента является документом строгой отчетности. Форма патента, форма заявления и порядок выдачи патента утверждаются Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия, по согласованию с Министерством финансов Республики Абхазия.

4. Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на получение патента выдать физическому лицу либо индивидуальному предпринимателю патент или письменно уведомить его об отказе в выдаче патента.

5. Основанием для отказа налогового органа в выдаче физическому лицу или индивидуальному предпринимателю патента является:

1) несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской деятельности перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых настоящим Законом применяется патентная система налогообложения;

2) указание срока действия патента, не соответствующего срокам, установленным частью 6 настоящей статьи;

3) наличие задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Республики Абхазия.

6. Патент приобретается по выбору физического лица и индивидуального предпринимателя на срок от одного месяца до двенадцати месяцев, в пределах текущего календарного года.

По истечении срока, указанного в бланке патента, он считается утратившим силу.

В случае прекращения деятельности до истечения срока действия приобретенного патента уплаченная сумма налога не возвращается.

Статья 6. Налоговый период

Налоговым периодом признается срок, на который патент выдан.

Статья 7. Объект налогообложения

Объектом налогообложения при патентной системе налогообложения признаются виды предпринимательской деятельности, указанные в части 2 статьи 1 настоящего Закона.

Статья 8. Размер налогового платежа и порядок уплаты налога

1. Размер налогового платежа при применении патентной системы налогообложения по каждому виду деятельности, указанному в части 2 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:

S = B*N*М*К

где S – размер налогового платежа, уплачиваемого налогоплательщиком;

B – базовая ставка платежа за один месяц (Приложение 1);

N – значение физического показателя, влияющего на доходность предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком (Приложение 1);

М – количество месяцев;

К – корректирующий коэффициент (Приложение 2).

2. Налогоплательщик производит единовременную уплату налога за весь налоговый период при получении патента.

Статья 9. Распределение налоговых поступлений при патентной системе налогообложения

Суммы налоговых поступлений при патентной системе налогообложения распределяются в следующем порядке:

1) 85 % – в местный бюджет;

2) 15 % – во внебюджетные социальные фонды, в том числе:

– 12 % – в Пенсионный фонд Республики Абхазия;

– 1% – в Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия;

– 1 % – в Фонд репатриации Республики Абхазия;

– 1 % – в Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия.

Статья 10. Ответственность налогоплательщика

Налогоплательщик, нарушивший настоящий Закон, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 11. Переходные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Налогоплательщики, которые в соответствии с настоящим Законом признаются плательщиками налога с применением патентной системы налогообложения, обязаны встать на учет в налоговых органах по месту осуществления деятельности и получить патент.

Кабинету Министров Республики Абхазия в срок до 1 января 2019 года обеспечить принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего Закона.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 26 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

3 августа 2018 года,

№ 4666-с-VI

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия