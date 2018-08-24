ОБСУДИЛИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

В Кабинете Министров РА

Под председательством первого вице-премьера РА Даура Аршба состоялось заседание комиссии по надзору за пищевой продукцией, содержащей ГМО.

Члены комиссии отметили, что в лабораторном контроле будут принимать участие импортеры, производители, оптовые торговые предприятия и другие участники потребительского рынка. Надзор за пищевой продукцией будет производиться на основании данных Государственного таможенного комитета, Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства РА.

Главный санитарный врач Минздрава РА Людмила Скорик проинформировала, что на на базе СЭС Минздрава Абхазии возможно проведение лабораторных исследований на предмет содержания ГМО сокосодержащих напитков. Для проведения исследований полного перечня продуктов необходимо приобретение дополнительных тест-систем.

Д.Аршба поручил членам комиссии доработать план мероприятий до 25 августа 2018 года.

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс