Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

В поздравлении говорится:

«Поздравляю вас с Курбан-байрам – древним праздником, который обращает верующих к истокам и ценностям ислама!

Праздник Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим и своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы должны являться прочным фундаментом морально-нравственного воспитания каждого человека.

С праздником! Доброго вам здоровья, счастья, мира и процветания».

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс