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24.08.2018
Номер: 89
Выпуск: 3690
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам
В поздравлении говорится:
«Поздравляю вас с Курбан-байрам – древним праздником, который обращает верующих к истокам и ценностям ислама!
Праздник Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим и своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы должны являться прочным фундаментом морально-нравственного воспитания каждого человека.
С праздником! Доброго вам здоровья, счастья, мира и процветания».
Номер: 89
Выпуск: 3690
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс