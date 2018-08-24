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Президент РА Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам
В поздравлении говорится:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю всех мусульман Абхазии с одним из главных праздников мусульманского календаря – Курбан-байрам.
Священный праздник Курбан-байрам является символом добра и надежды, сближения людей, приобщает их к ценностям ислама, благословению, уважительному отношению к заветам и древней истории своих предков.
Мусульманская община Абхазии принимает активное участие в жизни страны, вносит большой вклад в укрепление дружбы народов, межнационального и межконфессионального согласия, уделяет внимание сохранению семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения».
Президент пожелал мусульманам Абхазии крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благих делах и начинаниях.
Номер: 89
Выпуск: 3690
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА