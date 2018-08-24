Президент РА Рауль Хаджимба поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

В поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех мусульман Абхазии с одним из главных праздников мусульманского календаря – Курбан-байрам.

Священный праздник Курбан-байрам является символом добра и надежды, сближения людей, приобщает их к ценностям ислама, благословению, уважительному отношению к заветам и древней истории своих предков.

Мусульманская община Абхазии принимает активное участие в жизни страны, вносит большой вклад в укрепление дружбы народов, межнационального и межконфессионального согласия, уделяет внимание сохранению семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения».

Президент пожелал мусульманам Абхазии крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благих делах и начинаниях.

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА