В КНДР ОТНЕСЛИСЬ К АБХАЗИИ, КАК К НЕЗАВИСИМОМУ ГОСУДАРСТВУ

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава дала пресс-конференцию для представителей абхазских СМИ по итогам визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В состав делегации входили: член правления ТПП Абхазии Адгур Лушба и начальник Управления внешних связей и инвестиций ТПП Кама Цвижба.

– Цель нашей поездки – презентация нашей страны, о которой в КНДР мало знают, установление новых контактов и расширение торгово-экономических связей между предпринимательскими сообществами обеих республик, – сообщила она абхазским журналистам.

Президент ТПП подчеркнула, что руководство Торговой палаты КНДР ещё в декабре 2017 года первым выразило желание сотрудничать, в связи с чем обратилось в Торгово-промышленную палату РА с официальным письмом об установлении первых контактов. Визит и специальная программа пребывания абхазской делегации в КНДР готовились и согласовывались более полугода.

14 августа во время встречи президента ТПП РА Тамилы Мерцхулава и председателя ТП КНДР Рю Хен Чхор, которая проходила в здании Торговой палаты Корейской Народно-Демократической Республики, было подписано Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между палатами. Стороны обязались способствовать развитию и расширению экономических, торговых и научно-технических отношений между предприятиями, фирмами, организациями и предпринимателями обеих республик. По мнению президентов палат, это соглашение послужит импульсом к развитию взаимодействия между Абхазией и КНДР и даст возможность предпринимателям двух стран наладить прямые контакты в сфере бизнеса.

– Мы благодарны ТП КНДР и в частности председателю палаты Рю Хен Чхор за тёплый и дружественный приём, организованный для нашей делегации. Официальный визит в Северную Корею – это очень серьезный прорыв! Это значит, что мы выходим на сотрудничество со странами Азии. Нам было очень приятно, что к нам отнеслись именно как независимому государству и говорили о выстраивании отношений с Абхазией. Пребывание делегации из Республики Абхазия в КНДР в первую очередь свидетельствует о заинтересованности сторон в установлении долгосрочных отношений на взаимовыгодной основе. Совместную экономику сразу построить невозможно, но несмотря на политическую ситуацию и расстояния, мы, я уверена, сможем найти формы выгодного сотрудничества в разных сферах, – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

В свою очередь руководитель Торговой палаты КНДР Рю Хен Чхор назвал визит руководства ТПП РА историческим и выразил надежду на установление партнёрских и деловых взаимоотношений. Он рассказал о существующих инвестиционных законах КНДР, о валютном законе, аренде и использовании земли и сообщил, что Торговая палата КНДР старается внести свой вклад в стабилизацию экономической жизни страны, а приоритетным направлением является именно работа с иностранными палатами. Благодаря этому страна поддерживает торговые отношения со 100 странами мира.

На встрече обговаривались вопросы возможного экспорта вина из РА в КНДР и способы его доставки, в том числе и на дистрибьюторской основе, использование рабочей силы из КНДР в сфере строительства теплиц и других объектов, создания совместного предприятия по производству джемов из экзотических фруктов с использованием абхазского сырья, а также предоставление специалистов в сфере IT для разработки новейших программ и внедрения их в РА. В марте 2013 года, после третьего испытания северокорейской атомной бомбы, Совет безопасности ООН принял Резолюцию 2094, которая ввела санкции в отношении денежных переводов, поступающих в КНДР из международной финансовой системы. Председатель ТП КНДР выразил надежду на помощь абхазских коллег в этой сфере. Он также обещал организовать презентацию Республики Абхазия для представителей местных бизнес-кругов и предпринимателей.

По словам Тамилы Мерцхулава, руководство Торговой палаты Северной Кореи с воодушевлением восприняло приглашение посетить Абхазию с ответным визитом с участием представителей бизнес-кругов. Более того, Рю Хен Чхор подчеркнул, что заинтересованность в РА с их стороны очень высокая и они приедут к нам до конца года. Он попросил руководство ТПП Абхазии организовать презентацию предприятий, руководители которых приедут в Абхазию, а так же помочь найти новых потенциальных партнёров, готовых выстраивать с их республикой экономические и торговые взаимоотношения.

– Рю Хен Чхор много раз подчеркивал схожесть наших республик и в первую очередь то, что наши государства боролись и продолжают бороться за свою независимость. В беседе с представителями абхазской делегации он отметил, что бизнес всегда должен быть вне политики. Но в тоже время не исключил, что сотрудничество в экономической сфере может в дальнейшем вывести на признание Абхазии КНДР, – констатировала Тамила Мерцхулава.

Президент ТПП РА сообщила, что в ходе визита абхазская делегация посетила один из крупнейших в мире Тэдонганский плодоводческий комплекс, завод по производству кафеля «Чхоллима», встретилась с представителями компании «Jinsong Joint Venture Company», созданной при Министерстве легкой промышленности КНДР и специализирующейся на производстве и продаже различных швейных изделий.

Был организован еще один визит для делегации из Абхазии – в текстильную компанию «Чоян», где производят разные виды махровых изделий из хлопчатобумажной пряжи высокого качества.

В Пхеньяне прошла еще одна не менее важная встреча президента ТПП РА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в КНДР Александром Мацегора. В ходе беседы Посла и Тамилы Мерцхулава обсуждались вопросы возможного сотрудничества Абхазии и КНДР в разных сферах деятельности.

Президент ТПП рассказала о целях визита абхазской делегации в КНДР и отметила важность первого шага в установлении сотрудничества путем подписания соответствующего Соглашения между обеими палатами.

В свою очередь Александр Мацегора считает важным установление сотрудничества между республиками в экономической сфере. Он также порекомендовал гостям из Абхазии развивать отношения в области культурных и спортивных связей. При этом он обещал оказать содействие ТПП РА в любых ее начинаниях.

Посол отметил свое крайне положительное отношение к северокорейскому народу и к его стремлению быть независимым. Александр Мацегора также подчеркнул, что КНДР является одной из 12 стран, которая официально обозначила свою позицию по Крыму, заявив, что он является неотъемлемой частью Российской Федерации.

Делясь своими впечатлениями о КНДР, Тамила Мерцхулава не скрывала, что было интересно посетить страну с огромным количеством запретов и ограничений. В КНДР до сих пор существует большое количество традиций, которые были характерны для единой корейской нации и где огромное влияние на культуру оказала коммунистическая идеология.

– Не все там так, как преподносят иностранные организации и зарубежные СМИ. Вокруг КНДР намеренно плодятся мифы, а в прессу регулярно попадают совершенно невероятные «утки» о жизни граждан этой страны и нравах северокорейских властей. Конечно же, в КНДР есть и факты, которые действительно существуют. Например, доступ в Интернет для большей части жителей КНДР закрыт. Серьезное место занимает и культ личности. Но нет запрета на изучение в школах и университетах английского языка, и многие жители понимают и даже говорят на нем. Повсеместно учат русский язык. Не верна информация и о запрете использования иностранной валюты: наряду с северокорейской воной широко используются доллары США, евро и юани, – сообщила Тамила Мерцхулава.

Она отметила, что экономика страны имеет большую долю госсобственности. Частных компаний очень мало. КНДР – это единственная страна в мире, где население не платит налоги. Здесь распространены только пожертвования на развитие детских учреждений, сельского хозяйства и содержание армии. Сельские жители платят незначительные рыночные сборы и продналог.

Тамила Мерцхулава подчеркнула, что КНДР очень чистое государство, с большим количеством деревьев и цветов. Вся территория страны закреплена за предприятиями, школами, вузами, частными лицами, которые и отвечают за ее благоустройство. Здесь крайне низкий уровень преступности, потому что жители страны чтут историю, традиции и закон. Это достаточно открытая страна, в том числе и для туристов, которые, кстати, больше интересуются культурой и традициями, нежели ее красотами.

Тамила Мерцхулава подчеркнула еще одну схожесть наших республик: на момент пребывания абхазской делегации в Пхеньяне жители КНДР праздновали день освобождения своей Родины и капитуляции Японии во Второй Мировой войне. Более того, гости из Абхазии смогли воочию наблюдать за репетицией масштабного парада, который пройдет 9 сентября, в день 70-летия образования Народного правительства и провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики.

– Это очень символично, что празднование самых главных государственных праздников обеих республик, боровшихся за свою независимость и национальное самоопределение приходится именно на сентябрь, – считает президент ТПП РА.

Более подробно о визите абхазской делегации в КНДР можно прочитать на официальном сайте Торговой-промышленной палаты Абхазии.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА