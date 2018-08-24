С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым.

Президент приветствовал Рашида Нургалиева.

«Интенсивность сотрудничества между Абхазией и Россией во многих сферах, включая вопросы безопасности и экономики, нарастает. Нельзя не заметить, что ситуация и на государственной границе по реке Ингур стала совершенно другой. Уверен, что альтернативы этому пути нет», – сказал глава государства.

Рашид Нургалиев выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство нацелено на интенсивное развитие обоих государств, а также поздравил Президента с приближающимся Днем международного признания независимости Республики Абхазия.

«И экономика, и безопасность, и гуманитарное пространство, – все это еще раз подтверждает, насколько наши страны близки друг другу. 26 числа будет важная дата, большой праздник. Я хотел бы поздравить Вас и Ваш народ с этим праздником, пожелать здоровья, удачи, дружеских связей», – сказал Рашид Нургалиев.

Во встрече также принимали участие секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Мухамед Килба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин.

Номер: 89Выпуск: 3690Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА