ДРУГ И БРАТ, КОТОРОГО ВСЕГДА БУДУТ ПОМНИТЬ

Память

Мы познакомились в третьем классе сухумской 10-й средней школы. Сказались общие увлечения – играть в баскетбол, читать книги про индейцев, ходить в кино. Особо сошлись наши обоюдные желания сидеть вместе на задней парте, где всегда можно незаметно говорить, рисовать различные картинки, а если надо и что-то списать по заданным урокам. И так было до окончания школы.

Валерий ЧАГАВА учился неплохо, когда касалось точных наук и особенно химии, и по остальным гуманитарным и техническим предметам он информацию впитывал как губка. Эта способность в течение всей его жизни помогала ему общаться с различными людьми, и в поступлении в авиационное училище.

Будучи еще 12-летним юношей, Валерий мог с закрытыми глазами поменять какую-либо деталь, собрать и разобрать полностью, например, велосипед.

Когда встал вопрос о выборе профессии, он не сомневался, кем хочет быть. Я предложил ему поступить на филологический факультет, дескать, литературу мы знаем, много читали, любили писать сочинения и т.д. Он ответил, что в жизни нет ничего лучше, чем разбираться в технике и в каждом механизме.

До призыва в армию он пошел работать в Сухумское пассажирское АТП. Занимался ремонтом городских автобусов, начиная от ходовой части и до двигателя. Постоянно самосовершенствовался, потому и стал хорошо востребованным ремонтником в АТП. Когда после работы мы встречались, он так увлеченно рассказывал о технических сторонах автомобиля, что кто-то несведущий в этих делах подумал бы, что разговор идет о каком-то большом искусстве.

Валерий Чагава в свое время играл за сборную Сухума по баскетболу с такими спортсменами как Сергей Васильевич Багапш, Олег Хухутович Бгажба.

Когда его призвали в Советскую армию, на полигоне, где собрались новобранцы, из-за него между офицерами, набиравших в свои части нужный контингент, возник спор. Когда они узнали, что Валерий из Абхазии хорошо разбирается в технике, один офицер предложил службу в автобазе где-то в Ростовской области, другой предложил пойти в морскую авиацию. В.Чагава выбрал последнее, и два года служил в Приморском крае, на Дальнем Востоке и ни разу не пожалел, что сделал именно этот выбор.

В этом районе во времена СССР была мощная группировка танковых соединений и особенно вертолетных, входивших в состав морских сил страны.

Получив хорошую практику, повысив уровень своего мастерства ремонтника боевой техники, Валерий с отличной характеристикой поступает в авиационное училище. Успешно окончив учебное заведение, он возвращается домой и начинает работать в Сухумском аэропорту по обслуживанию гражданских вертолетов всех марок и моделей.

В те времена попасть абхазскому пареньку на престижную работу в Сухумский аэропорт не так-то было легко. Но документы, характеристики, рекомендации, тем более из Вооруженных сил СССР, не вписывались в кадровые отборы при поступлении на работу, которые существовали в Абхазии в 70-х годах – грузин брали прежде всего.

В 70-х годах Сухумский аэропорт считался в СССР одним из самых лучших по всем показателям – всепогодный, удобный, безопасный и престижный. В начале 80-х годов СССР заключил выгодную сделку с одной из арабских стран на поставку нескольких десятков истребителей. Для ознакомления, демонстрации и дальнейшей «перегонки» их к месту приписки Министерством обороны СССР был выбран аэропорт г.Сухума.

Валера Чагава рассказывал, какая красота была, когда истребители поставили в ряд. Их – лучших техников – собрали и предупредили, что они будут запасной бригадой в случае помощи приезжим спецам.

Два-три дня в Сухумском аэропорту «крутились» большие чины из Кремля, Министерства обороны и других ведомств, и конечно, покупатели с Востока в своих белых одеяниях и платках на голове, опоясанных жгутом (куфия). Демонстрация полетов проходила над морем, и как потом оказалась, была успешной.

Спецы-технари других стран своим сухумским коллегам сказали, что Бабушарский аэропорт – один из лучших в мире.

Вскоре здесь произвели реконструкцию аэровокзала, а главное, была построена взлетно-посадочная полоса для главного самолета и новинки страны советов – ИЛ-86 (аналогичная модель Боинга-747). Это была единственная полоса для таких типов самолетов во всем СССР, не считая Москвы.

Валерий Чагава и еще несколько техников были отправлены на длительные курсы повышения квалификации по обслуживанию ИЛ-86.

Надо отметить, что сегодня один факт может показаться смешным, но так было. Зная прилет-отлет ИЛ-86, а он в Сухум прилетал часто, люди специально ездили в аэропорт, чтобы увидеть величие этого необычного летательного аппарата.

Валерий Чагава, обслуживая этого гиганта, естественно, знал лично весь экипаж ИЛ-86, в том числе и пилотов. Управлять такой машиной брали лучших из лучших, не редко с двумя образованиями и даже с академическим, со знанием иностранных языков.

Как же мы смеялись, когда вспоминали, что для взлета и дальнейшего полета последние разрешительные слова оставались за простым сухумским парнем родом из Кутола, «выпускающим техником на полосе» Валерием Чагава.

К нему в такой момент прислушивались на вышке аэропорта, естественно, и летчики ИЛ-86 с академическим образованием.

Я видел работу Валерия на взлетной полосе. Высокий, в наушниках, и его жесты, которые могут сказать «да» или «нет». И никто не может ослушаться этого человека.

Когда началась Отечественная война народа Абхазии, Валерий Чагава служил в Гудауте в Военно-воздушных силах Республики Абхазия.

После войны, выйдя на пенсию, часто ездил в свое родное село Кутол, любил общаться с друзьями, родными, и больше всего – со своими многочисленными внуками и внучками. По-прежнему остались старые привычки много читать и смотреть различные фильмы, правда, уже по телевизору.

Как ветеран авиации и ветеран войны 1992-93 гг., он часто посещал Сухумский аэропорт. «Мне становится легче, когда я там бываю», – говорил он мне. Его все понимали, так как он всю свою сознательную жизнь отдал любимому делу и никогда не хвастался своими успехами.

Он был тем абхазом, который достигал цели своим умением, трудом и желанием всегда помочь республике.

Про таких людей говорят: скромные, незаметные, но своей жизнью оставляющие запоминающийся след.

Валерий Чагава был хорошим семьянином. Вырастил со своей женой Виолеттой Басария двух детей – Дениса и Эсму, которые приумножают славу рода Чагава и чтут память своего отца.

***

Недавно прошло сорок дней, как Валерий Александрович Чагава покинул этот мир. Может быть, это и мистика или что-то еще, в которую мы не верим или не понимаем. Но когда Валерий умер, в этот день на закате, в безоблачном небе над районом, где он покоился, высоко парило облако, по форме напоминающее самолет. Это явление видели многие. Возникло понимание, что Всевышний знает, что делать с такими скромными и очень нужными людьми.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА