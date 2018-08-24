«ЭТО БЫЛ ДЕНЬ ВСЕОБЩЕГО НАРОДНОГО ЛИКОВАНИЯ»

ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Чем для нас стало принятое Россией решение признать государственный суверенитет Абхазии в августе 2008 года? Оправдались ли связанные с этим событием ожидания? И как в свою очередь восприняли это решение в самой России? Об этом опрос корреспондента газеты «РА», проведенный среди граждан Абхазии и гостей столицы, который мы предлагаем вниманию читателей.

Аслан Авидзба, доктор исторических наук, завотделом источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований АНА:

– Признание государственной независимости Республики Абхазия Российской Федерацией – это своеобразный итог борьбы нашего народа за свободу, но это итог не окончательный, а промежуточный. Наша борьба за свое право достойного существования среди других народов мира продолжается. Эта борьба поднимается на новый уровень. Следовательно, главными задачами для нас становятся не только проблема выживания, которая, к сожалению, пока не вычеркнута из повестки дня, но и проблема развития и конкурентноспособности во всех отраслях жизни. На мой взгляд, сегодня в Абхазии несколько предвзятое отношение к признанию государственной независимости и его последствиям. Тому свидетельство реакция нашего населения на заявление руководства Сирийской Арабской Республики о признании государственной независимости нашего государства. Это очень важное для нашей страны событие было воспринято людьми без особой радости, буднично. Почему? Потому что они не чувствуют на себе плоды признания нашей страны другими государствами.

Да, приятно, что такой факт свершился, но не более того. Исходя из современных реалий, могу утверждать, что государство и его граждане живут разными интересами. Следовательно, самой главной задачей нашего государства во внутренней политике, которая всегда тесно переплетается с внешней политикой, является сближение интересов страны и ее отдельных граждан. Без этого процесс дальнейшего признания нашей государственности грозит превратиться в проект, в котором будут заинтересованы только руководители Абхазии и наш стратегический партнер – Россия. Это чревато тем, что мы незаметно для себя можем перечеркнуть все наши завоевания. Любое событие, тем более такое значимое, связанное с геополитикой, как признание государственной независимости, несет с собой не только права, но и обязанности, накладывает на нас дополнительную ответственность. И так как мы хотим, чтобы процесс признания независимости нашего государства другими странами продолжался, нельзя забывать об этом. Безусловно, наша страна стала более значимой в мире благодаря судьбоносному для нас решению России.

В нашем случае Абхазия оказывается на острие геополитического противостояния. В мире мало стран, заинтересованных в том, чтобы мы состоялись, как самостоятельное, независимое государство. Подавляющее большинство из них имеют весьма отдаленное представление о том, что такое Абхазия, но при этом поддерживают антиабхазские резолюции или политику, исходя из складывающейся конъюнктуры. В силу этого повышается не только политическая значимость Абхазии в смысле региональной или даже глобальной политики, но и актуализируются проблемы нашей способности правильно ориентироваться в сложившейся ситуации и адекватно оценивать свою роль и место в окружающем мире.

Татьяна Мастерова, пенсионерка, бывшая сотрудница дочернего предприятия Гидрофизического института Академии наук Абхазии:

– Я помню этот день. Как мы радовались, узнав, что Россия признала государственную независимость Абхазии! Нас переполняли самые прекрасные чувства. Прежде всего, это признание принесло нам стабильность, уверенность в завтрашнем дне, появилась надежда на лучшее. А сейчас, скажу прямо, нет никакой надежды. Мы думали, что с признанием государственной независимости Абхазии, у нас в республике заработают предприятия, будут развиваться промышленность и сельское хозяйство. Многие из нас, людей старшего поколения, еще помнят, какими вкусными были сухумская колбаса, различные кондитерские изделия. Возродить это не смогли, не смогли восстановить пострадавшие во время войны объекты. Понятно, что не было средств, необходимого сырья, специалистов. Можно сказать, что голова была, а рук не было. Возможно, кто-то скажет, что экономическая ситуация в стране улучшилась, но мы ожидали большего, тем более столько лет прошло после окончания войны. Если какие-то предприятия и работают, то не в полную силу, и народ не ощущает на себе этого. Это не сказывается на уровне нашего благосостояния. Что касается сельского хозяйства, возможно, в этой области специалистов достаточно, но сказывается нехватка техники. Республика не может себя даже в мизерном количестве обеспечить своими продуктами, овощами. Словом, проблем нерешенных много.

В области внешней политики, безусловно, есть подвижки. Постепенно, помимо России нашу республику признают и другие страны. Вот и недавно государственную независимость Абхазии признала Сирийская Арабская Республика. Это важно, прежде всего, для самосохранения и развития абхазского народа. До войны очень редко можно было увидеть представителя абхазской национальности на руководящей должности, не уделялось такого внимания государственному абхазскому языку. В настоящее время есть все возможности для того, чтобы творить, улучшать жизнь. Было бы желание.

Алик, 14 лет, школьник:

– Самое главное, что дало нам признание – это то, что Абхазия теперь никогда не войдет в состав России. Не может ведь Россия признать Абхазию, а затем лишить ее самостоятельности. Причем, я, высказывая такое мнение, не выступаю против России. Она поддержала нас в трудную минуту, и я думаю, каждый гражданин нашей страны ценит это. Мы должны сами строить свое государство. Но, как показывает жизнь, пока у нас это получается не очень. Выдержать испытание независимостью тоже непросто, ведь чтобы сохранить ее, надо пожертвовать многим. А к этому, к сожалению, готов не каждый. Меня удивляет и возмущает, когда взрослые, вроде бы умные люди, занимающие высокие посты, вместо того, чтобы хорошо делать свое дело каждый на своем месте, ищут недостатки друг у друга, забывая о том, что главная сила и мощь государства – в единстве.

Я хочу, чтобы моя Абхазия была не только самой красивой, но и самой чистой страной на планете, чтобы было не стыдно перед гостями, приезжающими к нам, за мусор на морском пляже, на остановках, в заброшенных домах, чтобы все жили дружно и сообща, без злобы решали проблемы – как в своей семье.

Нанули Куткая, домохозяйка:

– Когда Россия признала государственную независимость Абхазии, для нас всех это было большим счастьем. Понимание и поддержка со стороны такой великой страны значат немало. Конечно, в мире обратили на это внимание. Далеко не все одобрили такое решение России. А для нас главное, чтобы был мир, в том числе и в нашем обществе, внутри государства тоже. Не будем забывать, что сила наша – в единстве.

Вера, домохозяйка:

– После войны жить нам было очень тяжело. Не хватало денег, продуктов. Я помню, как дети тянули меня за платье, просили что-нибудь вкусненькое, но даже простых конфет я тогда купить не могла. И на душе неспокойно было, не покидало ощущение, что вот-вот снова начнется война. Часто в небе появлялись вертолеты, их шум тоже вызывал беспокойство, мучительные вопросы: куда летят, почему, не случилась ли беда? Словом, тревога меня не покидала. Да и многие ожидали очередного нападения со стороны Грузии. Помню, это уже было летом 2008 года, возможно 8 августа, я с детьми находилась на берегу моря. Дети играли в песке. Отдыхающих было не так много. Вдруг как загрохотало со всех сторон. Через некоторое время появился какой-то мужчина и предложил нам на всякий случай покинуть пляж. Моему старшему сыну тогда шел шестой год. По-видимому, он тогда сильно испугался, хотя не кричал и не плакал. Он вдруг стал заикаться, и врачи сказали, что это от испуга. Спустя годы все прошло, но скольких нервов это стоило. Скажу откровенно, были дни, когда я задумывалась о том, где бы мы могли укрыться с детьми, если вдруг снова война, бомбить нас начнут. Особенно боялась вражеского нападения с моря. Мой дом стоит в двух шагах от него. Все эти страхи, нужду мы пережили, но ничего не забывается. В тот момент, когда Россия признала независимость Абхазии, я обрела душевный покой. Впервые за долгие годы я почувствовала себя счастливой. У меня появилась надежда на то, что мои четверо детей будут жить под мирным небом. Спасибо за это Великой России. Жаль, что мой отец, который так мечтал увидеть Абхазию свободной и независимой, не дожил до этого светлого дня, не увидел всеобщего народного ликования. Лично я никогда не забуду того, что Россия сделала для нас.

Высказывания людей о значимости признания Россией государственного суверенитета Абхазии были в целом схожи, поэтому не было смысла приводить их все. Однако, проведя такой небольшой опрос среди сухумчан, я задалась вопросом: а как россияне относятся к тому, что Россия признала государственную независимость Абхазии? Об этом я спросила у некоторых из гостей нашей республики.

Анна Смирнова, педагог, г. Калининград:

– Очень люблю Абхазию. По традиции каждый год летом приезжаю сюда. У меня есть возможность отдыхать на самых престижных курортах за границей, но тянет в Абхазию. Очень люблю ваши обычаи, традиции. Здесь редко встретишь грубых и злых людей. В основном все доброжелательные, улыбчивые. Удивительно, но порой даже незнакомые приглашают к себе домой, проявляют гостеприимство, Конечно, я переживала, когда здесь шла война. Любого нормального человека не может такое зло оставить равнодушным. Признание Россией суверенитета Абхазии восприняла с воодушевлением.

Ольга Иванова, продавщица, г. Кемерово:

– Справедливость восторжествовала. Свершилось то, что и должно было. Россия в 2008 году признала независимость Абхазии. Моя семья полностью поддерживает это решение.

Евгений Петров, студент, г. Санкт-Петербург:

– Люблю Абхазию. Замечательная страна. Россия сделала правильно, что признала ее независимость.

И другие гости оказались сторонниками признания суверенитета Абхазии. Кстати, по сообщению информационного агентства ТАСС, большинство (80%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения поддерживает решение России признать государственный суверенитет Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ