КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

К 70-летию Е. А. Отырба

Исполнилось 70 лет со дня рождения Елены Аслановны Отырба – одной из первых женщин среди абхазских физиков-теоретиков. Она прожила недолгую, но интересную, насыщенную жизнь, оставив яркий след в воспоминаниях и сердцах всех, кто знал этого замечательного человека.

Елена Аслановна Отырба родилась 23 августа 1948 г. в г. Сухуме в семье известных государственных и общественных деятелей Аслана Тамшуговича Отырба и Татьяны Еснатовны Конджария.

Отец Елены был значительной фигурой в истории Абхазии. Он занимал ответственные партийные и государственные должности, был одним из активных организаторов борьбы за свободу и независимость республики. С ним считались грузинские власти, зная, какая у него крепкая связь с народом. А.Т. Отырба называли «несгибаемым Асланом». Подтверждением тому служит множество фактов. Особенно характерен тот, что произошел в октябре 1953 года. Аслан Тамшугович после того как остальные представители Абхазии отказались, выступил на Пленуме ЦК КП Грузии, и впервые в этих партийных стенах прозвучали резкие, но справедливые слова о грузинской экспансии в Абхазии. Это был гражданский подвиг!

Мать Елены Татьяна Еснатовна Конджария-Отырба, была одной из лучших представительниц абхазской интеллигенции, педагог, ученый-историк и общественный деятель.

Они похоронены в Пантеоне писателей и общественных деятелей на Сухумской горе.

В 1966 г. Елена Отырба закончила с золотой медалью сухумскую 10-ю среднюю школу им. Н.Лакоба. В том же году поступила на физическое отделение Тбилисского университета, который успешно окончила и была направлена в качестве научного сотрудника в Сухумский физико-технический институт – в то время один из лучших в СССР.

В 1972 году Е.А. Отырба поступает в аспирантуру при кафедре физики твердого тела Московского госуниверситета. Ее научными руководителями были доктор физико-математических наук, профессор Л. Кацнельсон и кандидат физико-математических наук В. Силонов. Диссертационная тема, которую она выбрала, называлась: «Устойчивость кристаллических структур и атомное упорядочение в концентрированных и разбавленных сплавах Cu-Pt». Для разработки этой темы необходимы были не только хорошие теоретические знания физики твердого тела, кристаллографии и т.д., но и умение работать со сложными экспериментальными установками. Успешно преодолевая все трудности, Е. Отырба смогла провести ряд точных экспериментальных исследований по сплаву медь-платина и сделать соответствующие выводы, послужившие основой для диссертации.

В 1976 году Елена Аслановна вернулась на родину и приступила к работе в Сухумском пединституте.

В 1983 году она вновь едет в Москву, в уже родной университет, в качестве стажера-преподавателя для продолжения работы над диссертацией.

За время стажировки на физическом факультете (кафедра твердого тела), Елена Отырба прослушала лекции по общей физике (механика) профессоров Александрова и В. Николаева, термодинамике и статфизике – доцентов И.Квасникова и В. Кукина, электродинамике – А. Матвеева. Она присутствовала на семинарских занятиях и лабораторных практикумах по механике, спецпрактикуме по рентгеноструктурному анализу, ознакомилась с методикой проведения занятий, а также с тематикой исследований лабораторий рентгеноструктурного анализа под началом известных ученых.

О времени ее роботы в МГУ завкафедрой физики твердого тела, заслуженный деятель науки и техники, проф. Г Жданов пишет: «За период стажировки Е.А. Отырба прослушала ряд лекций по общей и теоретической физике. Она принимала активное участие в научно-исследовательской работе кафедры физики твердого тела физического факультета МГУ. Проведено теоретическое исследование устойчивости и упорядочения в сплавах медь-платина. Результаты проведенной научной работы представляют несомненный интерес и могут служить основой диссертационной работы. Рекомендуется продолжить научную работу по изучению устойчивости призматических структур и упорядочения в сплавах медь-платина».

В 1989 году, после сдачи кандидатских экзаменов на «отлично», настало время защиты диссертации на физическом факультете МГУ. Официальными оппонентами были доктор физико-математических наук А. Глезер и кандидат физико-математических наук А. Рубан. Ведущая организация – Киевский университет. Все члены Специализированного совета единогласно проголосовали за предоставление Е.Отырба ученой степени кандидата физико-математических наук. Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР 30 августа 1989г. утвердила решение Совета МГУ.

С 1977 года и до конца жизни Елена Аслановна проработала в АГУ, являлась доцентом кафедры теоретической и экспериментальной физики. Одновременно принимала участие в организации научно-исследовательской лаборатории по диагностике плазмы в СФТИ (руководителем лаборатории был профессор И. Багба),

На основе собранной сильноточной электромагнитной установки «Амцабз» молодой ученый исследовала некоторые параметры плазмы: температуру, давление, временные переменные процессы в плазме, а также занималась исследованием прохождения электромагнитных волн через плазменный шнур в разных условиях.

О результатах исследований Е.А. Отырба докладывала на различных межвузовских конференциях. Она – автор около 20 научных трудов, опубликованных в университетских трудах и академических журналах СССР.

Елену Аслановну отличали мастерство преподавателя, глубокое знание предмета, высокий интеллектуальный уровень, разностороннее образование, чуткое отношение к студентам, окружающим, близким. Прекрасная мать, она отдала щедрую душу, глубокие знания воспитанию дочерей. Была надежным помощником супруга, известного поэта Мушни Ласуриа.

Дочери Елены Аслановны учились в 10-й школе. Рабия, закончив школу на золотую медаль, поступила на физико-математический факультет АГУ и окончила его с отличием. Астанда успешно завершила учебу на экономическом факультете того же вуза.

Сестры Елены Аслановны также в свое время закончили эту школу с золотыми медалями. Алла Аслановна – известная пианистка, кандидат философских наук, Людмила Аслановна – врач высшей категории, заведующая отделением Сухумской городской клинической больницы.

Е.А. Отырба ушла из жизни рано в 45 лет. Это произошло 28 ноября 1993 года, вскоре после Победы в Отечественной войне народа Абхазии, Победы, в которую она всегда верила. Трагедия и переживания, сопутствовавшие этой войне, отчасти ускорили и приблизили ее кончину.

Елена Аслановна Отырба всеми качествами души, твердой жизненной позицией, патриотизмом снискала любовь и уважение общественности Абхазии.

Вот почему ее кончина с такой болью была воспринята всеми, кто близко знал ее, и в первую очередь профессорско-преподавательским составом и студентами АГУ.

На многолюдном траурном митинге, который вел ректор АГУ академик А. Гварамиа, все говорили о тяжелой утрате, безвременной кончине замечательного человека, преподавателя и ученого.

Елена Аслановна Отырба похоронена в селе Кутоле Очамчырского района. Автор прекрасного барельефа на надгробном памятнике – известный скульптор М. Эшба.

Е.А. Отырба после себя оставила достойный след, ее имя вписано золотыми буквами в историю отечественной науки. Ее современники и наши потомки будут с благодарностью помнить о ней.

С. КИШМАРИЯ, завкафедрой общей физики АГУ, профессор

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: обществоАвтор: С. КИШМАРИЯ, завкафедрой общей физики АГУ, профессор