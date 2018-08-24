Алисе Зурабовне Бигвава

Уважаемая Алиса Зурабовна, поздравляю Вас с днем рождения! Почти 30 лет своей жизни Вы посвятили работе в правоохранительных органах Абхазии. Прошли путь от следователя УВД г.Сухума до старшего помощника Генерального прокурора республики по особым поручениям. Какую бы Вы должность не занимали, всегда следовали требованиям закона и справедливости. Не позволяли себе забывать, что от принятого Вами решения зависит, прежде всего, судьба простых людей. Этому же учили молодое поколение юристов. Ваши знания, опыт, порядочность и принципиальность руководство страны сочло необходимым использовать в строительстве правового Абхазского государства. Вам оказано высокое доверие, Вас избрали судьей Конституционного суда. В день Вашего юбилея желаю Вам кавказского долголетия, бодрости, семейного благополучия, уважения среди коллег и успехов в работе.

С уважением, Вячеслав Гониченко

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: обществоАвтор: С уважением, Вячеслав Гониченко