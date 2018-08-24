Вице-президент Абхазии заявил об отставке

В заявлении Виталий Габния пояснил причины этого шага и «расставил акценты». По его словам, причиной отставки стал инцидент, произошедший 18 августа. Вице-президент сообщил, что во время встречи с группой людей один из ее участников нанес ему удар в спину.

«Нет в таком поступке ничего мужского! Абхаз даже не стреляет во врага, когда тот без оружия. Если такие люди мнят себя героями, значит, что-то сломалось в нашем генетическом коде. Не исключаю, что данная акция была провокацией, выбивая меня из строя в преддверии осенней раскачки, заявленной на 7-9 октября, с целью переворота», – сказал Габния.

Он заявил, что политической составляющей в его отставке нет: «Я же вынужден уйти в силу обстоятельств, которые оказались личными, отстоять свое право и честь в должности вице-президента у меня возможности не оказалось. Выполнять должностные обязанности без принципов я не смогу. Во власти, либо вне был и остаюсь на той же стороне, в кругу друзей и соратников».

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал заявление в связи с уходом Виталия Габния с поста вице-президента:

«Решение об отставке Виталий Викторович принимал самостоятельно. Это его право. Работа Президента продолжается, ни один из пунктов ее повестки не отменен».

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс