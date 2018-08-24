Абхазия – субъект международных отношений

На пленарном заседании Международной конференции «10 лет признания: итоги и перспективы» выступил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский.

По словам Алексея Павловского, 10 лет назад Россия сделала смелый шаг, который качественно изменил положение Абхазии в системе международных отношений: «Была создана новая международно-правовая геополитическая реальность. Абхазия сменила прежний статус на статус субъекта международных отношений, и это, разумеется, сформировало принципиально новый контекст для существования и развития абхазской государственности, поставило на повестку дня новые, весьма амбициозные задачи».

Павловский отметил, что процесс государственного и экономического строительства за прошедшие годы не был и не мог быть гладким и безмятежным. «Но при всех трудностях, проблемах и кризисах абхазское общество никогда не ставило под сомнение свой судьбоносный выбор в пользу независимости, стратегического видения своей республики, как самостоятельного и равноправного участника международных отношений. Именно этого незыблемого общественно-политического консенсуса упорно не желает видеть соседняя Грузия. Лишить Абхазию выстраданной, завоеванной независимости и заставить ее вернуться в состав Грузии – несбыточные мечты!» – сказал он.

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс