В Сухуме прошла Международная конференция «10 лет признания: итоги и перспективы»

Организатор мероприятия – Министерство иностранных дел Республики Абхазия На пленарном заседании Конференции выступил Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он, в частности, сказал:

«Ваш высокий форум наполнен глубоким символическим смыслом и чрезвычайно актуален, потому что он посвящен яркому и знаковому политическому событию – 10-летию признания независимости Республики Абхазия, ознаменовавшему собой качественно новый этап развития абхазо-российских отношений. Предыстория признания независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии – это целая документальная летопись, уникальная хроника событий, заслуживающая более пристального научно-исследовательского внимания историков, политологов и конфликтологов. Работа в этом направлении начинает набирать полные обороты на нынешнем этапе, когда время и опыт дают достаточно оснований для более масштабной и многогранной причинно-следственной оценки произошедших на Кавказе событий. Не сомневаюсь, что плодотворное участие в этом процессе примут и наши абхазские политологи и историки, чьи научные изыскания вызывают определенный интерес не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Принимать крайне сложные и ответственные политические решения, определявшие дальнейшую судьбу двух братских народов, приходилось лидерам России Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, действовавшим четко и согласованно, адекватно сложившейся тогда обстановке. Они глубоко осознавали, какой негативный политический резонанс могут вызвать подобные решительные действия, но защита малочисленных народов, чья жизнь оказалась перед реальной угрозой, безопасность граждан России, мир и стабильность в регионе – в те дни были превыше всего.

Достойный вклад внесли в подготовку и реализацию этих судьбоносных договоренностей и соглашений президенты Абхазии и Южной Осетии Сергей Багапш и Эдуард Кокойты, на плечи которых ложилось тяжкое бремя ответственности за дальнейшее развитие событий.

Международное признание открыло перед нашей страной редкий шанс для еще большего и уверенного политического и правового самоутверждения.

Признание Россией независимости Абхазии ознаменовало качественно новый этап развития абхазо-российских отношений».

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА