26 АВГУСТА 2008 г. РОССИЯ ПРИЗНАЛА РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ СУВЕРЕННЫМ ГОСУДАРСТВОМ

Абхазия всегда считала себя свободной и независимой. Поэтому на ее долю выпадали такие испытания и трудности, которые могли сломить ее, придавить стремление народа жить по своим, исконно национальным традициям и законам. В прошлые века со стороны больших держав применялись различные методы для сокращения численности аборигенного населения. Но наш народ остался непокоренным.

Вся история Абхазии пронизана борьбой за справедливость и право быть среди других государств, таким же равным и независимым.

Сотни тысяч абхазов несмотря на исторические катаклизмы и политические игры вокруг их Родины смогли сохранить во времени свою землю, идентичность, язык, обычаи и свободолюбивый характер. Когда волей одного человека Абхазию включили в состав Грузии, наступило время, которое для коренного народа и ему сочувствующих, стало идти в обратную сторону… Но мракобесие и шовинизм Грузии по отношению к Абхазии были остановлены в середине 50-х годов. Но ненадолго. Ползучая экспансия работала на уменьшение абхазов во всех сферах жизни и продолжалась до 90-х годов прошлого столетия.

Когда тбилисские политики поняли, что появился шанс решить абхазский вопрос радикально, они пошли на нас войной: сначала в августе 1992 года, потом, получив достойный отпор, – отдельными провокациями, как внутри нашей республики, так и на ее южных границах.

Поверив в свою исключительность и заверениям неадекватного Саакашвили, грузинские политики с молчаливого согласия своего народа, затаив дыхание и скрестив пальцы, ждали, что очередной реванш на этот раз увенчается успехом. «Военные спецы» решили за несколько дней разделаться с Южной Осетией. С точки зрения военных, им казалось, что здесь будет проще применить тактику «Чистое поле», и уже потом взяться за Абхазию, где также «успешно» провести в действие план «Выжженной земли».

Упиваясь своей идеей, они, как всегда, не все просчитали, а именно – геополитические интересы России.

8.08.2008 и последующие дни Россия уверенно показала свою решительность, силу, проехав на броне до Тбилиси и обратно, по вдруг удивленной, но притихшей Грузии.

26 августа 2008 года Россия сделала смелый, осознанный, политически выверенный шаг – признала независимость Абхазии и Южной Осетии. На мировой политической арене это произвело эффект разорвавшейся бомбы. В первую очередь для тех, кто уже списывал на «немощность» Победы каких-то двух «бывших автономных республик, входящих в состав Грузии».

Акт признания Абхазии показал, что новая Россия – это мощное государство, которому не безразлична судьба малых народов, стоящих перед лицом уничтожения. Новая Россия еще раз показала, что в друзья и партнеры она выбирает только надежных, и готова помогать отстаивать их интересы.

Новая Россия путем признания ввела Республику Абхазия в клуб независимых государств мира. То, что нас пока мало признало стран, это еще ни о чем не говорит. Сегодня многие государства могут вспомнить историю своего признания, когда их так же старались «не замечать». Например, Пакистан ждал своего признания как страны... 45 лет!

Признание Республики Абхазии Новой Россией для нас это большая ответственность в первую очередь перед собой. От нашей работы, деятельности, поведения зависит как успешно мы будем развиваться и строить самодостаточную страну. Если у нас будет превалировать Закон и желание работать, это заметят другие, и соответственно, захотят с нами иметь дела, признавать и т.д.

Чтобы спутать наши планы, вокруг Абхазии работают проекты Грузии и ее друзей. Один из них – сотрудничество без признания. Он рассчитан на длительное время, учитывая наши интересы ко всему бесплатному, дареному, к необременительным действиям в бизнесе, в приобретении чего-либо, в лечении, путешествии и т.п. Эти проекты направлены на то, чтобы переманить наших людей к более «привлекательным моделям жизни», и дать понять им, что если воссоединятся с Грузией, то и у всех будут такие же «сладкие пряники».

Признание нашего государства другими странами обязывает нас созидать, а не ждать постоянной, огромной помощи от них.

Недоброжелатели за Ингуром знают наши слабости, поэтому предлагают давно обкатанные в мире заманчивые предложения, которые со временем превращают независимые страны в простые колониальные общества, за которыми – пустота.

10 лет со дня признания Абхазии Россией показали, что за нас никто ничего делать не будет. Помощь России сыграла основную роль в том, что у нас продолжается развитие необходимых отраслей экономики, сельского хозяйства, строительство, более активно стало развиваться предпринимательство и другие формы деятельности. Главное – не считать, сколько дали, а спросить себя – насколько лучше ты стал работать к десятой годовщине признания твоей страны.

Признание Абхазии независимым государством 26 августа 2008 года – это наша Победа в многовековой борьбе за самостоятельное развитие страны. Россия, хорошо зная наш исторический путь, первая поддержала, узаконила и дала точку опоры для возрождения нового государства – Апсны.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 90Выпуск: 3691Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА