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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Арцах Бако Саакяна с днём рождения
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Высокий профессионализм, богатый жизненный опыт и преданность делу снискали Вам непоколебимый почет и уважение. Занимая различные государственные посты, Вы всегда с полной ответственностью подходили к выполнению возложенных на Вас обязанностей и достигали высоких результатов.
И сегодня, будучи в должности Президента Республики Арцах, Вы прикладываете все силы и знания для улучшения жизни каждого гражданина своей республики.
Убежден, что братские отношения, существующие между нашими республиками, будут и впредь динамично развиваться и укрепляться во благо наших народов.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Бако Саакович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а всему народу Арцаха – мира и процветания».
Номер: 91
Выпуск: 3692
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс