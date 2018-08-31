ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Республики Арцах Бако Саакяна с днём рождения

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Высокий профессионализм, богатый жизненный опыт и преданность делу снискали Вам непоколебимый почет и уважение. Занимая различные государственные посты, Вы всегда с полной ответственностью подходили к выполнению возложенных на Вас обязанностей и достигали высоких результатов.

И сегодня, будучи в должности Президента Республики Арцах, Вы прикладываете все силы и знания для улучшения жизни каждого гражданина своей республики.

Убежден, что братские отношения, существующие между нашими республиками, будут и впредь динамично развиваться и укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Бако Саакович, крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту, а всему народу Арцаха – мира и процветания».

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс