ПРЕДЛАГАЮТСЯ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Геннадий Гагулия принял российского экономиста-кибернетика, доктора экономических наук, профессора МГУ Елену Ведута.

Участники встречи обсудили модель цифрового управления государством и экономикой, а также возможность ее использования в Абхазии.

Елена Ведута рассказала о своих проектах в этом направлении и пояснила, что цифровое управление экономикой позволяет наладить учет и контроль за всеми составляющими бюджета и экономики: «Цифровая модель управления экономикой – это виртуальное пространство, создаваемое компьютерными системами, в частности интернетом, в котором создаются киберсистемы, имитирующие состояние реальных объектов, реагирующих на управленческие воздействия и события внешней среды в режиме реального времени».

По словам Елены Ведуты, эта модель позволяет наладить взаимодействие государства, бизнеса и общества с целью осуществления регулирующего воздействия.

Елена Ведута также подчеркнула, что цифровая платформа, которая отражает в себе все процессы, происходящие в государстве, поможет принимать эффективные решения в отношении тех или иных инвестиционных проектов.

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Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия принял представителей ООО «Русские автобусы-Группа ГАЗ».

Участники встречи обсудили возможность закупки и поставки транспортных средств, предназначенных для пассажирских перевозок, в Абхазию.

Открывая встречу, Геннадий Гагулия подчеркнул: «Сотрудничать с вашей компанией нам приходится не впервые, у нас уже сложились доверительные отношения. Надеюсь, мы сможем укрепить наше взаимодействие и разрешить существующие задачи автотранспортной сферы путем поэтапного обеспечения страны пригородными, школьными и прочими специализированными автобусами».

При этом представители ООО «Русские автобусы-Группа ГАЗ» презентовали модельный ряд автобусов и спецмашин, отметив, что готовы к заключению долгосрочных, взаимовыгодных и прозрачных партнерских отношений с Правительством РА.

Представители компании предложили Геннадию Гагулия заключить контракт по сотрудничеству на ближайшие пять лет.

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс