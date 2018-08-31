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31.08.2018
Номер: 91
Выпуск: 3692
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Рауля Хаджимба также поздравили:
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев;
директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников;
председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков;
глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов;
президент Республики Арцах Бако Саакян.
Номер: 91
Выпуск: 3692
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА