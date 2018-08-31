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31.08.2018

Рауля Хаджимба также поздравили:

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;

заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев;

директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников;

председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков;

глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов;

президент Республики Арцах Бако Саакян.


Номер:  91
Выпуск:  3692
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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