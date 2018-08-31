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Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с 10-летием Международного признания Республики Абхазия
«26 августа 2008 года – одна из судьбоносных дат в истории наших государств. Именно в этот день десять лет назад, учитывая свободное волеизъявление народов наших республик, руководством Великой России было принято историческое решение о признании независимости наших стран.
Этот день стал символом мужества и стойкости абхазского народа, который в нелегкой борьбе отстоял свое право на свободную и мирную жизнь.
Нынешний юбилей является особенно значимым. С честью выстояв в тяжелейших условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ республики доказал жизнеспособность своей государственности, проявив несгибаемую волю и твердую веру в победу.
Историческое признание суверенитета Абхазии со стороны России открыло новую страницу в истории Апсны и государственно-политических отношений между Россией, Абхазией и всем мировым сообществом.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и всем жителям Республики Абхазия мира, добра и благополучия».
Номер: 91
Выпуск: 3692
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА