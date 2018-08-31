Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с 10-летием Международного признания Республики Абхазия

«26 августа 2008 года – одна из судьбоносных дат в истории наших государств. Именно в этот день десять лет назад, учитывая свободное волеизъявление народов наших республик, руководством Великой России было принято историческое решение о признании независимости наших стран.

Этот день стал символом мужества и стойкости абхазского народа, который в нелегкой борьбе отстоял свое право на свободную и мирную жизнь.

Нынешний юбилей является особенно значимым. С честью выстояв в тяжелейших условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ республики доказал жизнеспособность своей государственности, проявив несгибаемую волю и твердую веру в победу.

Историческое признание суверенитета Абхазии со стороны России открыло новую страницу в истории Апсны и государственно-политических отношений между Россией, Абхазией и всем мировым сообществом.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и всем жителям Республики Абхазия мира, добра и благополучия».

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА