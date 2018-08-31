Рауль Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова с Днем международного признания независимости Республики Южная Осетия

«Поздравляю Вас и весь братский осетинский народ с государственным праздником – 10-летним юбилеем признания независимости Республики Южная Осетия.

26 августа 2008 года руководство Российской Федерации приняло историческое решение и признало независимость Республик Южной Осетии и Абхазии. И тот день по праву считается одним из самых главных праздников в нашем календаре. День признания независимости еще раз подтверждает наше право свободно жить и созидать на своей Родине.

Отрадно отметить, что Южная Осетия активно развивается и восстанавливается, и Вы прикладываете все возможные усилия для улучшения жизни каждого гражданина своей страны.

Уровень взаимодействия между Абхазией и Южной Осетией довольно высокий и я убежден, что существующие братские взаимоотношения и в дальнейшем будут укрепляться и развиваться во благо наших народов.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья и успехов на высоком государственном посту, а всему народу Осетии – благополучия, мира и процветания».

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА