10 ЛЕТ НОВОЙ ИСТОРИИ

Рауль Хаджимба: международное признание определило качественно новый этап в развитии Абхазии

На торжественном мероприятии, посвященном 10-летию Международного признания независимости Республики Абхазия, в Абхазском государственном драматическом театре выступил Президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Глава государства, в частности, сказал:

«10 лет назад, 26 августа 2008 года, указами Президента России Дмитрия Медведева Республика Абхазия и Республика Южная Осетия были признаны в качестве суверенных и независимых государств.

Непростое, мужественное, но, главное, справедливое решение российского руководства было основано на нормах международного права и продиктовано логикой политического развития наших государств, складывавшейся военно-политической и геополитической обстановкой в Закавказском регионе и задачами физического сохранения наших народов.

Мы долго и упорно шли к признанию. Даже в самые сложные времена, когда страна, победившая в кровопролитной войне, находилась в разрухе и блокаде и мы с трудом выживали физически, ни у кого не вызывал сомнений избранный курс на строительство суверенного и независимого государства. Народ и руководство страны были едины в ясном понимании ключевой значимости поставленных политических целей.

«Каждый день, прожитый нами, каждое дело, сделанное нами, так или иначе приближает нас ко дню признания», – говорил основоположник абхазского государства Владислав Ардзинба, который уже в 1990-е годы предвидел неизбежность признания Российской Федерацией Республики Абхазия.

Большая заслуга в деле достижения признания и восстановления территориальной целостности Абхазии принадлежит второму Президенту Республики Абхазия Сергею Васильевичу Багапш. В судьбоносный период нашей истории им был принят ряд важных и непростых решений во благо народа и государства.

Признание Российской Федерацией повлекло за собой аналогичные акты со стороны Венесуэлы, Никарагуа и других стран. Абхазия стремится к дальнейшему развитию и укреплению отношений с этими государствами, готова к конкретным шагам в данном направлении.

Международное признание определило качественно новый этап в развитии нашей страны. Абхазия значительно преобразилась: были кардинально решены вопросы безопасности, произошли заметные изменения в сфере экономического и социального развития, улучшилась ситуация в области образования, здравоохранения и культуры, существенно укрепилось законодательство, реализованы крупные инфраструктурные проекты.

В первую очередь стала активно развиваться договорно-правовая база абхазо-российских межгосударственных отношений. Помимо двух основополагающих рамочных договоров, подписано 17 межгосударственных, 41 межправительственное, 31 межведомственное соглашение и 43 соглашений с субъектами России – всего более 130 договоров, которые регулируют наши взаимоотношения и сотрудничество в различных сферах.

После вступления в силу в 2015 году Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, отношения Абхазии и России вышли на качественно новый уровень. Мы совершили настоящий рывок в развитии сотрудничества в сфере обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, здравоохранения и гуманитарного развития. И сегодня нам необходимо максимально воспользоваться всем спектром возможностей, которые заключает в себе этот Договор.

За прошедшее десятилетие Россия оказала нам значительную финансовую помощь по линии содействия экономическому развитию, путём прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий. Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 млрд рублей. В последние годы доля российского финансирования в государственном бюджете страны постепенно снижается, что в целом соответствует заявленным стратегическим целям обеспечения приемлемого уровня самофинансирования. При этом и сегодня благодаря российской финансовой помощи мы можем решать важнейшие социальные вопросы и задачи экономического и инфраструктурного развития.

Несмотря на то что процессу дальнейшего международного признания активно препятствуют Грузия и её западные партнёры, Абхазия предпринимает последовательные шаги, направленные на упрочение своего международно-правового статуса. В результате этой работы при союзнической поддержке Российской Федерации в нынешнем году Республику Абхазия официально признала Сирийская Арабская Республика. Столь значительный международный прорыв создаёт новые возможности для взаимодействия Абхазии с внешним миром.

В скором времени состоится первый официальный визит делегации Абхазии в Сирию, запланированы переговоры на высшем уровне с подписанием двусторонних документов.

Сегодня нам необходимо, пользуясь поддержкой Российский Федерации, в том числе в рамках механизмов скоординированной внешней политики, продолжить усилия по укреплению международных позиций Абхазии. Нужно взаимодействовать на разных уровнях – межпарламентском, общественном, экономическом, гуманитарном, искать возможности присутствия в различных форматах на международных площадках.

Абхазия должна подключаться к интеграционным объединениям, созданным при содействии России.

Широкое международное признание – длительный и сложный процесс, но мы обязательно добьемся поставленных целей».

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА