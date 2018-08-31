БЫЛО

24 августа состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе рабочего визита Рауля Хаджимба в Российскую Федерацию.

РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАГРАДИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» I СТЕПЕНИ

«За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом «Ахьдз-Апша» I степени».

Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днём международного признания независимости Абхазии

На торжественном мероприятии в Абхазском драматическом театре, посвящённом 10-летию Международного признания независимости Абхазии, была зачитана поздравительная телеграмма Раулю Хаджимба от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В тексте телеграммы, в частности, говорится:

«В десятую годовщину признания Россией независимости Вашей страны хотел бы передать Вам сердечный привет и самые добрые пожелания.

За прошедшее десятилетие Абхазия прошла большой путь становления государственности. Значительные успехи достигнуты республикой в сфере социально-экономического развития.

Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении задач государственного строительства, а также в обеспечении национальной безопасности.

Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания».

Номер: 91Выпуск: 3692Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА