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24 августа состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе рабочего визита Рауля Хаджимба в Российскую Федерацию.
РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАГРАДИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» I СТЕПЕНИ
«За большой личный вклад в развитие абхазской государственности, укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, обеспечение мира и стабильности, активную поддержку, оказываемую Абхазии в социально-экономическом развитии, наградить Путина Владимира Владимировича орденом «Ахьдз-Апша» I степени».
Владимир Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днём международного признания независимости Абхазии
На торжественном мероприятии в Абхазском драматическом театре, посвящённом 10-летию Международного признания независимости Абхазии, была зачитана поздравительная телеграмма Раулю Хаджимба от Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В тексте телеграммы, в частности, говорится:
«В десятую годовщину признания Россией независимости Вашей страны хотел бы передать Вам сердечный привет и самые добрые пожелания.
За прошедшее десятилетие Абхазия прошла большой путь становления государственности. Значительные успехи достигнуты республикой в сфере социально-экономического развития.
Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении задач государственного строительства, а также в обеспечении национальной безопасности.
Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира, благополучия и процветания».
Номер: 91
Выпуск: 3692
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА